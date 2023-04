​Wta 125 San Luis Potosi: trionfa Elisabetta Cocciaretto. La sangiorgese piega in finale Sara Errani

MESSICO- La tennista di Porto San Giorgio Elisabetta Cocciaretto ha vinto il torneo Wta di San Luis Potosi in Messico. Nella finale tutta italiana ha superato per 2-1 Sara Errani con i parziali di 5-7 6-4 7-5.

«È stata una partita molto difficile, Sara è una giocatrice davvero incredibile. La conosco molto bene, lei mi conosce altrettanto, quindi è stata molto dura, soprattutto in una finale, un tipo di match dove lei ha molta esperienza. Ma penso di aver gestito bene i momenti importanti e sono contenta della vittoria. Ho provato a lottare fino alla fine su ogni punto, e questa è sicuramente stata la chiave».

LEGGI ANCHE: WTA 250 Merida, Camila Giorgi da sogno: la tennista marchigiana vince la finale e trionfa in Messico

Il cammino

Elisabetta è giunta in finale dopo aver superato all’esordio la messicana Zacarias, l’argentina Nadia Podoroska, ai quarti la slovena Zidansek e in semifinale Elina Avanesyan, l’unica a strapparle un set. L'Errani invece si era imposta sull’elvetica In-Albon, sulla spagnola Bolsova, ai quarti sulla semifinalista di Wimbledon 2022 Tatiana Maria e, in semifinale, sulla slovena Kaja Juvan. Precedenti rispettati tra le due azzurre con la Cocciaretto, prima della finale, già iin vantaggio per 3-0 dopo essersi imposta sulla Errani due volte nel 2022 (Bari e Palermo) e una volta nel 2019 (ITF Asuncion).