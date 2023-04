Wta 125 San Luis Potosi: trionfa Elisabetta Cocciaretto. La sangiorgese piega in finale Sara Errani

MESSICO- La tennista di Porto San Giorgio Elisabetta Cocciaretto ha vinto il torneo Wta di San Luis Potosi in Messico. Nella finale tutta italiana ha superato per 2-1 Sara Errani con i parziali di 5-7 6-4 7-5. «È stata una partita molto difficile, Sara è una giocatrice davvero incredibile. La conosco molto bene, lei mi conosce altrettanto, quindi è stata molto dura, soprattutto in una finale, un tipo di match dove lei ha molta esperienza. Ma penso di aver gestito bene i momenti importanti e sono contenta della vittoria. Ho provato a lottare fino alla fine su ogni punto, e questa è sicuramente stata la chiave».