Camila Giorgi inarrestabile: la tennista marchigiana conquista la finale a Merida (stanotte alle 2)

MERIDA - Inarrestabile. La tennista marchigiana Camila Giorgi conquista la finale e scrive il suo nome nella storia al torneo Wta 250 di Merida in Messco, battento in semifinale la ceca Katerina Siniakova (che aveva sconfitto un'altra marchigiana, Elisabetta Cocciaretto) in un match molto tirato sul 7-5 7-6.

La tennista italo argentina ha dilagato in questo torneo, tanto da rientrare nella Top 50. La Giorgi ha battuto nei quarti la statunitense Sloane Stephens (testa di serie numero 2), travolta con un doppio 6-0 in soli 47 minuti. In semifinale ha lottato come un leone contro la Siniakova, testa di serie numero 7. Ora l'attende la finalissima contro Rebecca Peterson per sognare fino in fondo: la sfida inizierà oggi alle 19 ore locale, ovvero stanotte alle 2 per l'italia.