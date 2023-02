C'è la Coppa del Mondo di Fioretto sulla pedana del Cairo: Marini avanza, Rossini eliminata

ANCONA Un fine settimana denso di assalti per le lame di Jesi ed Ancona. Sono in programma, infatti, sia le gare di Coppa del Mondo assoluta di fioretto, maschile e femminile, al Cairo, sia quelle dei campionati europei Under 20 che si disputano a Tallin, in Estonia.

Il racconto della giornata

Segui il live --> (https://federscherma.it/coppa-del-mondo-al-cairo-giornata-clou-per-il-fioretto-maschile-e-femminile-ad-heidenheim-in-pedana-le-squadre-degli-spadisti-link-risultati-live/)

Tommaso Marini (Fioretto maschile) ha superato al primo turno il francese Alexandre Ediri (15-9) avanzando nel tabellone dove, intorno all'ora di pranzo, affronterà il giapponese Kyosuke Matsuyama. Amaro epilogo, invece, per Serena Rossini (Fioretto femminile) eliminata nel round64 dalla cinese Shi Yue (15-3).

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO



La ribalta egiziana e il cammino dei dorici

In Egitto oggi si disputano le finali maschili e femminili con in gara Tommaso Marini, numero uno del ranking, e Serena Rossini. Quest’ultima ha ieri affrontato, e superato, le qualificazioni grazie a quattro successi su sei assalti nella poule iniziale ed alla vittoria sulla statunitense Sabrina Cho nel secondo turno del tabellone successivo per 15-9. Eliminata, invece, la jesina Elena Tangherlini che già nella poule aveva avuto qualche problema vincendo due incontri sui cinque. Poi al turno successivo superava per 15-11 la spagnola Breteau ma le era fatale l’ultimo assalto, perso per 15-11 contro Valerie Cheng (Hong Kong). Serena Rossini, 23 anni, portacolori delle Fiamme Gialle che è tornata ad allenarsi al Club Scherma Ancona. La fiorettista dorica ha come miglior piazzamento in questa stagione un brillante settimo posto nella prova di Parigi di inizio anno. In campo maschile l’altro anconetano delle Fiamme Oro, che fa base al Club Scherma Iesi, Tommaso Marini, 22 anni, era esentato dalle qualificazioni vista la sua posizione nel ranking. Oggi cercherà di bissare il successo ottenuto nella seconda tappa disputata a Tokyo. Il suo primo avversario sarà il francese Loisel. Marini, che è anche uno dei punti fermi della gara a squadre con l’Italia (gli azzurri gareggeranno domani) cercherà un pronto riscatto dopo le ultime due uscite ai sedicesimi. Negli Europei giovanili Under20 oggi e domani le prove individuali. Oggi la jesina Matilde Calvanese, che ha all’attivo brillanti piazzamenti e risultati nella Coppa del Mondo di categoria, andrà alla ricerca del podio. In campo maschile, domani, ci sarà l’anconetano del Club Scherma Ancona, 19 anni, Raian Adoul che proprio lo scorso fine settimana a Sabadel, in Spagna, ha colto con il terzo posto il suo miglior piazzamento in Coppa (e l’oro a squadre con l’Italia). Anche lui punta al podio.