Madame, Camila Giorgi e le vaccinazioni Covid: indagate per falso ideologico, la dottoressa chiede di patteggiare

Madame, ovvero la cantante vicentina Francesca Calearo, e la tennista azzurra Camila Giorgi (di origini marchigiane) restano indagate per falso ideologico per il caso delle vaccinazionai necessarie per ottenre il Green Pass durante la pandemia di Covid. E non è arrivata una buona notizia per loro che insieme a una ventina di persone sono in attesa dell'udienza in cui il giudice dovrà decidere se rinviarle a giudizio. Dopo una segnalazione dell'Asl vicentina era emerso un numero ritenuto sospetto di persone che per le vaccinazioni obbligatorie hanno fatto riferimento a due ambulatori: quello della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu e quello del dottor Erich Volker Goepel.

Ebbene la prima, accusata di falso ideologico, corruzione e peculato, ha deciso di chiedere il patteggiamento che consente di ottenere lo sconto di un terzo della pena.

E con lei ha avanzato la stessa richiesta il marito Andrea Giacoppo che l'aiuta nella gestione dell'ambulatorio. Invece il nefrologo Goepel, almeno finora, così come Madame e Giorgi, intendo arrivare al dibattimento: l'udienza è attesa entro la fine dell'anno.La questione legata al Green Pass e al modo con cui era stato ottenuto rischiò di far saltare la partecipazione di Madame a Sanremo 2023. Lei, in una recente intervista a Vanity Fair, si è detta «serena» in attesa degli sviluppi giudiziari dell'inchiesta coordinta dal sostituto procuratore Gianni Pipeschi. I due medici indagati sono finiti anche per qualche tempo agli arresti domiciliari.