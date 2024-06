PARIGI Racchetta gettata in aria, braccia al cielo e poi mani al volto. Elettrizzata nell’intervista sul campo, con un sorriso smagliante. È questa l’immagine, vincente, di Elisabetta Cocciaretto a Parigi, dopo aver battuto un’altra top 20 continuando a sognare in grande al Roland Garros. Elisabetta ha fatto veramente un capolavoro. Si è imposta alla russa Ludmila Samsonova in due set, 7-6 6-2 il punteggio, giocando con grande intelligenza e tanto cuore per mettere sotto un’avversaria più potente ed avanti di lei in classifica (17° posto per la russa mentre con questo successo la marchigiana si assesta al numero 48 del ranking). Un match vinto almeno tre volte dalla 23enne tennista di Fermo. All’inizio quando ha sorpreso la russa portandosi avanti 4-0 con un parziale di 16 punti a 4 ed un parziale di 11-0 in appena 16’; nel prosieguo mantenendo la calma quando la Samsonova reagiva con il servizio ed un gran diritto sorpassandola sul 6-5 ma la superava al tiebreak giocando con grande giudizio. Ed infine nel terzo gioco del secondo parziale annullando ben 3 break point, preludio al successo finale dopo 1 ora e 39’ di gioco.

APPROFONDIMENTI ROLAND GARROS Sinner vince contro Kotov in tre set (6-4, 6-4, 6-4) e avanza agli ottavi: affronterà uno tra Ofner e Moutet



La prima volta

Una vittoria che proietta la Cocciaretto agli ottavi del Roland Garros, risultato mai raggiunto in uno Slam, contro l’americana Coco Gauff, numero tre del tabellone. Domani la statunitense partirà favorita ma la Cocciaretto è decisa a vendere cara la pelle. La 20enne di Atlanta ha vinto in due set abbastanza lottati le due sfide precedenti, al secondo turno di Guadalajara nel 2022 e al secondo turno di Dubai a febbraio, sempre sul cemento. Incontenibile la gioia di Elisabetta a fine partita. «Bonjour Paris: il mio è un francese scolastico ma prometto di impegnarmi per parlarlo meglio la prossima volta» ha esordito ammiccando al pubblico, guadagnandosi un applauso supplementare. Poi l’intervista è proseguita in inglese. «Sono partita in maniera incredibile poi ho iniziato a pensare un po’ troppo ed allora mi sono detta di giocare con il cuore e non col cervello, rimanendo in partita, a combattere. Sono molto felice di giocare su questo campo meraviglioso e di essere per la prima volta negli ottavi: sto vivendo sensazioni incredibili. La nostra Federazione - ha aggiunto la Cocciaretto - ci aiuta moltissimo, qui ci sono Vittorio Magnelli e Tathiana Garbin, ed ha grandi meriti per i nostri risultati. Noi italiani giochiamo tutti con il cuore e credo che questa sia la cosa più importante. Saluto i miei genitori che mi stanno guardando da casa – ha proseguito - e ringrazio il mio coach Fausto Scolari che mi ha spinto molto a migliorare: se questa settimana sto giocando così bene è perché lui ha fatto davvero un gran lavoro con me. Il pubblico francese? Carinissimo nei miei confronti. Spero che venga a tifare per me anche la prossima partita». Insomma un trionfo. E sapete perché? Perché gioca bene, è tranquilla, cerca di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Una ragazza che, come confessato, per smorzare la tensione, causa pioggia, prima del match del turno precedente con la Bucsa, ha ingannato l’attesa studiando. «L’11 giugno ho un esame, Diritto Agrario a Giurisprudenza a Camerino, e ho pensato di approfittarne. Mi rilassa e non mi fa pensare. Laurearmi per me è fondamentale, è uno dei miei grandi obbiettivi». Chapeau.