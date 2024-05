Roland Garros, super Cocciaretto agli ottavi: battuta (7-5, 6-2) la russa Samsonova. Ora la n.3 Gauff

«Bravo, Elisabetta Cocciaretto». Perdonateli, con l'Italiano hanno (da sempre) avuto qualche problema. Scherzi a parte - l'equivoco "Bravo", è inteso come "Ben fatto" - anche l'organizzazione del Roland Garros ha celebrato la nostra super Cocciaretto in terra rossa. Al Roland Garros la 23enne tennista marchigiana, vincendo 7-5, 6-2 contro la Samsonova, per la prima volta in carriera timbra gli ottavi di uno slam. Le foto pubblicate sul profilo Instagram della competizione sono da "Mamma, che ho fatto?". Tutto vero, invece. Nel prossimo turno l'ostacolo sarà di quelli grandi. Il tabellone - domenica con orario da definire - le metterà davanti la statunitense Coco Gauff, n.3 al mondo e finalista a Parigi due anni fa. L'impresa sarà ardua, ma sognare non costa nulla.

Contro la tennista russa, che in passato ha anche rappresentato l'Italia e attualmente è la numero 12 del ranking, Elisabetta Cocciaretto si è imposta con un'alta percentuale di punti sul primo servizio, 4 break-point e nonostante le 8 ace a zero della Samsonova (che però ha bilanciato la prestazione con una marea di errori gratuiti). Partenza esagerata (4-0) per la tennista marchigiana prima reggere al ritorno della russa, battuta nel primo set al tie-break, per poi dettare legge e ritmo, costringendo l'avversaria a una partita estremamente fallosa.

L'omaggio del Roland Garros