Il centro sportivo come prova del nove, per testare l’affidabilità dei programmi del presidente Tony Tiong. Tra le fondamenta dell’Ancona Sports Center, che dovrebbe sorgere (dopo svariati rinvii il passaggio al condizionale diventa d’obbligo) nelle vicinanze del Del Conero, passa la credibilità di un intero progetto presentato dall’imprenditore malese ormai più di due anni fa. Manca una firma. Una sola firma. La più importante. Quella relativa all’acquisto dei terreni. Già slittata tre volte e lontana ben 14 mesi dalla vittoria del bando. Il sindaco Daniele Silvetti fino a qui ha mostrato pazienza e comprensione, dando anche lui priorità all’obiettivo sul campo della salvezza. Ora spera di chiudere l’operazione al più presto. Come tutti i tifosi.

APPROFONDIMENTI LA SOCIETA' Ancona, riecco Tiong dopo più di un mese: «Il club non è in vendita» e "riconferma" Boscaglia. Nessun accenno al Verona

Sindaco Silvetti, questo agognato closing ci sarà?

«Diciamo che ho avuto rassicurazioni in merito».



Si spieghi

«Abbiamo avuto un contatto diretto via sms proprio oggi (ieri, ndr) e il presidente mi ha comunicato che sarà ad Ancona a metà giugno».

È vero che aveva lanciato una sorta di ultimatum a Tiong?

«Confermo. Nei giorni scorsi gli avevo chiesto una data per il closing. Nell’ultimo colloquio che abbiamo avuto mi ha informato il suo arrivo in città a stretto giro in concomitanza con le sue ferie estive. Speriamo di chiudere prima della scadenza del 30 giugno che ci eravamo fissati in precedenza via pec».

Dal centro sportivo passa molto di più che una semplice discorso strutturale.

«Diciamo che si è creata una grande aspettativa. Il suo investimento, al netto dei vari discorsi sull’impiantistica e sul futuro dei giovani calciatori, diventa fondamentale per capire il futuro. L’Ancona Sports Center è stato sempre il manifesto del suo programma. Ecco perché si è creata, a ragion veduta, questa attesa. Sarebbe la giusta chiusura di un cerchio dopo la salvezza ottenuta sul campo».

Nelle ultime note societarie si fa riferimento alla possibilità di nuovi sponsor pronti a entrare nella famiglia Ancona. Lei ne è al corrente?

«Posso solo dire che l’amministratore delegato Roberta Nocelli, con cui ho un rapporto cordiale e quotidiano, è in contatto con grandi gruppi imprenditoriali. Magari uno di questi potrebbe essere interessato a dare una mano all’Ancona».

Torniamo a Tiong. Voci e accostamenti degli ultimi giorni (prima al Verona poi agli slovani del Koper) da cosa derivano?

«Parliamo di un imprenditore facoltoso, penso sia dettato da quel motivo. Le voci fanno parte del calcio e in Italia, così come all’estero, le proprietà straniere sono desiderate da molte parti».

Nei vostri contatti lo ha percepito concentrato sul progetto Ancona?

«Con me non si è mai negato. Sempre molto tranquillo e sereno per quanto riguarda i propri compiti».

Da tifoso cosa auspica per la stagione sul campo?

«Le scommesse le abbiamo finite tutte in questa annata nell’ottica di un anno di transizione. Leggo dal comunicato della società di un ds in dirittura d’arrivo, spero possa essere allestita una squadra in grado di farci divertire».

Con Boscaglia in panchina.

«La sua permanenza, ormai quasi certa, fa vedere che c’è una progettualità».

Spagnoli va tenuto?

«Sarebbe un gran bel segnale verso la tifoseria. Trattenere il bomber e uomo simbolo farebbe capire tante cose».