MARIBOR Non hanno certamente tradito le attese, contribuendo ad arricchire il medagliere azzurro al Festival Olimpico della Gioventù Europea, in svolgimento a Maribor, Slovenia. Tommaso Brugnami nella ginnastica e Alice Pagliarini nell’atletica leggera protagonisti della rassegna dopo i successi dello scorso anno. In particolare Brugnami, 17 anni a settembre, seguito in Slovenia dal suo tecnico Fabrizio Marcotullio e portacolori della Ginnastica Giovanile Ancona, ha conquistato la medaglia d’oro nell’All-around e quella d’argento con la squadra azzurra dimostrando di essere il personaggio copertina di questa manifestazione e di meritare appieno il ruolo di portabandiera azzurra.

Il punteggio

Nell’All-around ha ottenuto un punteggio altissimo, 69,75, dimostrando di essere il più forte e precedendo i due britannici Rushworth e Niscoveanu, che a loro volta si erano aggiudicati la prova a squadre proprio davanti agli azzurri (con Brugnami hanno gareggiato Manuel Berrettera e Diego Vazzola). Ma per Tommaso questi Giochi non terminano qui, visto che si è qualificato per le finali di volteggio (di cui è campione mondiale) e corpo libero con il miglior punteggio e con il quinto negli anelli. Gare che disputerà fra venerdì e sabato mentre domani gareggerà nella prova mista.

Alice Pagliarini, 17enne sprinter di Fano, dopo il successo del 2022, ha conquistato l’argento nei 100 metri che ha corso in 11”88 (-1.8 vento contrario). Alice è stata superata dall’estone Miia Ott, vincitrice in 11”80 all’indomani delle batterie dove era stata la più rapida con 11”67. Sul traguardo la portacolori dell’Atletica Fano Techfem allenata dal padre Andrea, riesce a precedere di un centesimo l’ungherese Zita Szentgyorgyi che in 11”89 si deve accontentare del bronzo. Nei prossimi giorni la campionessa italiana di categoria, scesa in questa stagione a 11”57 (correndo anche in 11”47 ventoso) sarà in gara in staffetta con l’Italia: batterie venerdì pomeriggio, finale sabato mattina. Le medaglie di Tommaso ed Alice sono state accolte con grande soddisfazione dal presidente regionale del Coni Fabio Luna. «Sono due ragazzi fantastici – dice – bravi nelle prestazioni ma anche nella vita che incarnano alla perfezione i valori dello sport. Sono particolarmente felice ed orgoglioso di queste medaglie».