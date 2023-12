PISTOIA La Carpegna Prosciutto torna meritatamente alla vittoria fermando la striscia di quattro vittorie consecutive di Pistoia, e ottenendo la terza vittoria esterna di questa stagione. I ragazzi di coach Buscaglia nonostante qualche patema di troppo nel quarto periodo di gioco, visto che dal più 17 (71-54), subiscono un parziale di 15 a 0 (71-69, conquistano due punti pesanti in chiave salvezza.



La partita



Si parte con coach Maurizio Buscaglia che butta subito nella mischia l’ultimo arrivato in casa Vuelle Cinciarini, mentre completano lo starting five Bamforth, Bluiett, Mazzola e Totè. I primi punti di serata sono per Pistoia, ma Totè parte subito con le marce alte mettendo a segno i primi sei punti della sua squadra, mentre la Estra con Willis e Moore, con quest’ultimo che segna ben 20 punti sui 38 totali della sua squadra nel primo tempo, prova a costruire il primo break di serata portandosi a più 8 (23-15). Un canestro di un coriaceo Mockevicius che lotta come un leone sotto le plance chiudono i primi 10’ di gioco. In avvio di secondo parziale è un super Visconti a salire in cattedra, mettendo a segno ben 14 punti e così i ragazzi di coach Buscaglia piazzano un break in loro favore di 9 a 0 che porta la Vuelle a più 3 (23-26). Coach Brienza gira i suoi uomini e trova qualche buon canestro dai giocatori che partono dalla panchina, ma Visconti, Bamforth, Cinciarini e Ford che hanno un ottimo impatto sul match, permettono alla loro squadra di raggiungere il massimo vantaggio del primo tempo, andando all’intervallo lungo con 9 meritate lunghezze di vantaggio (38-47).



Il secondo tempo



In avvio di terzo quarto i padroni di casa provano a riavvicinarsi (40-47), ma Visconti, Ford e Totè con alcuni buoni canestri portano la loro squadra sul più 14 (43-57), gestendo bene il vantaggio nel terzo periodo. In avvio di quarto periodo per i ragazzi di coach Buscaglia arriva con Ford il più 17 (54-71), ma la Estra spinta dal suo pubblico opera un break di 15 a 0 e ritorna a meno 2 (69-71), prima che Totè e Cinciarini con 3 su 4 dalla lunetta regalano la meritata vittoria alla loro squadra.



Pistoia - Pesaro 73-74

ESTRA PISTOIA: Willis 19 (5/5,3/7), Della Rosa 3 (1/5 da 3), Blakes 9 (3/4,1/2), Moore 24 (3/8,4/6), Dembelè n.e, Biagini n.e, Saccaggi, Del Chiaro 1 (0/1 da 2), Stock n.e, Wheatle 5 (0/1,0/3), Hawkins (0/4 da tre), Ogbeide 12 (6/11 da 2). All. Brienza.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Bamforth 12 (3/6,1/5), Bluiett (0/2,0/2), Visconti 19 (2/5,5/5), Ford 14 (4/9,2/3), Maretto n.e, Tambone 4 (2/3,0/3), Cinciarini 6 (1/4,0/5), Stazzonelli n.e, Mazzola (0/1 da 3), Totè 12 (5/9,0/2), Mockevicius 7 (3/5 da 2). All. Buscaglia.

ARBITRI: Rossi di Anghiari, Perciavalle di Torino, Lucotti di Binasco.

PARZIALI: 23-17; 38-47; 52-64.

NOTE: uscito per 5 falli Tambone. Fallo tecnico a Blakes. Estra: 17/30 da 2, 9/27 da 3, 12/16 ai liberi. Falli fatti 19, subiti 24. Rimbalzi difensivi 32, offensivi 5, totali 37. Palle perse 16, recuperate 7. Assist 15. Carpegna Prosciutto: 20/43 da 2, 8/26 da 3, 10/14 ai liberi. Falli fatti 24, subiti 18. Rimbalzi difensivi 25, offensivi 9, totali 34. Palle perse 11, recuperate 9. Assist 19.