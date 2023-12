Virtus troppo forte, la Vuelle combatte ma cade a Bologna: 83-66

Ultima partita del 2023 per la Carpegna Prosciutto Victoria Libertas Pesaro che perde contro la Virtus Segafredo Bologna, più forte anche della stanchezza dopo vittoria ottenuta 48 ore prima in casa del Partizan Belgrado in Eurolega.

La Vuelle doveva fare a meno di Mockevicius influenzato e Scott Bamforth che, durante l’allenamento di venerdì, ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra. Virtus-Vuelle non è mai una partita come le altre e stasera lo è stata una volta di più per la presenza (ottima) del marchigiano Polonara in campo con la canotta bolognese e anche per il duello Hackett - Cinciarini, due pesaresi praticamente coetanei, figli d'arte, cresciuti nel vivaio biancorosso prima di indossare, a fasi alterne, la canotta pesarese.

VIRTUS BOLOGNA - V.L. PESARO

Segui il live match su informazioni-partita

Primo quarto da sballo per la Vuelle che chiude sul +4 scolpito da una tripla di Visconti, dopo un break di 9-2 per Pesaro a ricucire lo strappo bolognese che con Dunston aveva trovato il + 6 (10-4). Nel secondo periodo Bologna parte a palla di cannone: 13-2 il parziale valevole il sorpasso lanciato (28-21). Bologna non si ferma è tocca il + 12 (35-23) con un break monumentale complessivo. Shengelia e Polonara martellano, Buscaglia richiama i suoi. Si va al riposo lungo sul 41-32, poteva andare peggio viste le premesse.

VIRTUS SEGAFREDO - CARPEGNA PROSCIUTTO 83 - 66

Nel terzo quarto la tripla di Cinciarini (5'15" dalla fine) ripiazza la Vuelle in scia (45-37). Fuoco di paglia perché in un amen le V nere stampano 5 punti di fila (50-37). Pesarom però, non demorde e ripaga con altri 5 punti (50-42). Il terzo parziale si conclude in sostanziale parità (17-16) ma è la somma (degli altri 2 quarti) che fa il totale, ovvero 58-48 con la bomba di Bluiett cancellata dal mirino di Pajola allo scadere. Serve una grande prestazione della Vuelle per ribaltare l'inerzia della partita nel quarto e ultimo tempo che si apre con una mitragliata bolognese (71-52, +19) con Belinelli e Shengelia molto caldi. La tripla di Polonara porta i suoi sul 79-64 (con schiacciata di Totè, al suo 14esimo punto di serata) a 1' dalla fine. Finisce 83-66, dopo Varese un'altra sconfitta per i pesaresi.



VIRTUS SEGAFREDO: Cordinier 4 (1/4,0/1), Lundberg 6 (1/2,1/2), Belinelli 10 (3/6,1/5), Pajola 4 (2/3,0/1), Dobric 9 (3/4,1/1), Mascolo (0/1,0/1), Shengelia 22 (5/8,2/3), Hackett 6 (1/1,1/3), Menalo 2 (1/1 da 2), Polonara 11 (4/4,1/1), Dunston 5 (2/3 da due), Abass 4 (0/1,1/2). All. Banchi.

CARPEGNA PROSCIUTTO: Bluiett 15 (3/6,3/3), Visconti 10 (3/6,1/6), Ford 7 (2/4,1/1), Maretto, Tambone 5 (1/8,1/2), Cinciarini 11 (2/5,1/4), Stazzonelli (0/2 da 2), Mazzola 2 (1/3,0/3), Fainke n.e, Totè 16 (7/14 da 2). All. Buscaglia.

ARBITRI: Bongiorni di Pisa, Galasso di Siena, Valleriani di Ferentino.

PARZIALI: 15-19; 41-32; 58-48.

NOTE: Fallo tecnico a Belinelli. Virtus Segafredo 23/38 da 2, 8/20 da 3, 13/17 ai liberi. Falli fatti 19, subiti 20. Rimbalzi difensivi 36, offensivi 7, totali 43. Palle perse 16, recuperate 4. Assist 24. Valutazione 110. Carpegna Prosciutto: 19/48 da 2, 7/19 da 3, 7/13 ai liberi. Falli fatti 20, subiti 18. Rimbalzi difensivi 20, offensivi 8, totali 28. Palle perse 9, recuperate 8. Assist 15. Valutazione 57.