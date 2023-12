PESARO In attesa di vedere se la Vuelle riuscirà a riportare in Italia Andrea Cinciarini, ora al Saragozza e che avrebbe una possibilità di uscire dal contratto, si avvicina a grandi passi il match di domenica alle 18.30 alla Vitrifrigo Arena contro la Dolomiti Energia che oggi alle 20 gioca in casa contro la formazione tedesca del Ratiopharm Ulm in EuroCup. Un match dove mettere alla prova la reazione del gruppo americano dove, in caso di nuove operazioni, verrebbe sacrificato McCallum che potrebbe andare in un campionato asiatico (Corea?). Trento attualmente occupa per classifica avulsa il terzo posto in classifica, nonostante in estate abbia cambiato diversi giocatori e anche allenatore, visto che coach Emanuele Molin è approdato come vice a Venezia, mentre la società trentina ha affidato la panchina a coach Paolo Galbiati.



Gli avversari



Rispetto alla passata stagione la Dolomiti Energia ha confermato capitan Toto Forray, l’ala Mattia Udom e l’ex Vuelle Luca Conti. Altra conferma dalla passata stagione è stata quella del giocatore lettone Andrejs Grazulis, che fino adesso è sicuramente stato tra i migliori per quanto riguarda la squadra trentina. La Dolomiti Energia è poi andata sul sicuro, scegliendo due giocatori di esperienza e affidabili come Davide Alviti e Paul Biligha, entrambi fino allo scorso anno a Milano. I prossimi avversari della Vuelle hanno poi ingaggiato Quin Ellis, giocatore di passaporto inglese ma di formazione italiana alla sua prima esperienza in A dopo tre stagioni in A2. Dal campionato tedesco e per la prima volta in Italia arriva l’ala statunitense Myles Stephens. Sempre dalla Germania dove ha vestito la maglia di Ludwigsburg proviene il play-guardia americano Prentiss Hubb, mentre il centro statunitense Derek Cooke è alla sua terza avventura in Italia, dopo aver difeso i colori di Trieste e Treviso e anche lui nell’ultima annata agonistica è stato protagonista nel campionato tedesco con Francoforte. Il playmaker Kamar Baldwin è reduce da una annata nella Nba G-League, ma conosce comunque già molto bene il basket che si gioca in Europa, considerato che ha giocato in Turchia con Ankara e in Germania con Gottingen. Per la Carpegna Prosciutto sarà dunque l’ennesimo importante banco di prova di questa stagione e i ragazzi di coach Maurizio Buscaglia sono chiamati ad un pronto riscatto, in primis per loro stessi, ma anche per il pubblico che fino adesso ha sempre seguito la squadra con grande entusiasmo, sia alla Vitrifrigo Arena che in trasferta.



Coach Peterson



Infine oggi alle 17.15 coach Dan Peterson dirigerà al palasport di Acqualagna l’allenamento del gruppo Under 15 Eccellenza MBA, di cui fanno parte atleti provenienti dalla Pallacanestro Fermignano, Usd Pallacanestro Urbania, Nuovo Basket Fossombrone, Asd Pallacanestro Acqualagna, Asd Basket Fanum. Alla 18.15 seguirà una riunione tecnica con lo staff Mba, estesa anche ad allenatori e dirigenti delle associazioni del territorio.