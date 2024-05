Playoff Promozione, il big match Portuali Ancona-Biagio Nazzaro Chiaravalle si gioca al Del Conero. Ecco perchè

ANCONA Portuali Calcio Ancona-Biagio Nazzaro Chiaravalle, valevole per la semifinale playoff del girone A di Promozione, si giocherà sabato 11 maggio alle ore 15 allo stadio Del Conero e non al Giuliani di Torrette, tradizionale tana dei Dockers per le sfide interne. Un palcoscenico da professionisti - l'impianto di Passo Varano ospita l'Us Ancona in Lega Pro - per una sfida che si preannuncia dal grande pubblico (ai Portuali basta un pareggio per arrivare in finale) e dalle mille emozioni.

La motivazione

Proprio il grande afflusso ha spinto il Gos per l'Ordine pubblico riunito oggi (8 maggio) nelle sale della Questura di Ancona - alla presenza dei dirigenti delle due squadre - a cambiare la sede per rispettare tutti i crismi della sicurezza. L'alternativa sarebbe stata il Bianchelli di Senigallia.