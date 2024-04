Valentina Vezzali, dalla pedana all'Isola dei famosi: i mille volti della campionessa di scherma jesina, dal siparietto con Berlusconi al primo reality nel 2009

Per i suoi primi 50 anni si è regalata una spiaggia dorata, mare e tanto sole. Ma non sarà una vacanza, Valentina Vezzali, mezzo secolo di vita compiuto lo scorso 14 febbraio, jesina doc, è stata precoce quanto incredibile talento della scherma, campionessa di tutto, anche da mamma-atleta, poi onorevole (per Scelta Civica) e infine sottosegretaria con delega allo sport nel governo Draghi. Ora sarà concorrente dell'Isola dei famosi 2024 (condotta, da quest'anno, da un altro ex onorevole: Vladimir Luxuria). Curiosità: Valentina Vezzali nel 2009 partecipò a un altro reality, ricordate quale?