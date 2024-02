Tommaso Marini, secondo oro consecutivo: dopo la vittoria individuale il fiorettista dorico ha conquistato la prova a squadre

IL CAIRO Secondo oro consecutivo per Tommaso Marini. Dopo quello nella prova individuale il 23enne fiorettista dorico delle Fiamme Oro ha messo il suo sigillo anche nel successo nella prova a squadre che l'Italia ha dominato dal primo all'ultimo assalto al Cairo, durante la quarta tappa della Coppa del Mondo di fioretto. Una superiorità disarmante, quella della squadra schierata dal tecnico Stefano Cerioni (composta, oltre che da marini, da Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Alessio Foconi) che ha lasciato solo pochi spiragli per tutte le formazione avversarie.

Gli assalti

Nel primo turno, ottavi, l'Italia ha battuto l'Austria per 45 stoccate a 22, nei quarti si è imposta alla Polonia per 45 a 31 ed in semifinale ha superato gli Stati uniti sempre per 45 a 31. Poi la finale, contro il Giappone, nella quale gli azzurri hanno messo da subito il turbo, la loro forza e talento, non lasciando scampo, come testimonia il netto punteggio di 45 a 30 con lo stesso Marini che ha avuto l'onere dell'ultimo assalto battendo per 5 a 2 il giapponese Shikine. In precedenza si era sbarazzato di Imura per 5 a 1 e di Matsuyama per 5 stoccate a 2, concludendo una due giorni trionfale per lui e per i colori azzurri che hanno dimostrato di essere i più forti al mondo, senza ombra di dubbio.

La squadra femminile

Un ottimo viatico per le Olimpiadi di Parigi dove, c'è da scommetterlo, Marini, soprattutto, e compagni saranno gli uomini da battere.

Da sottolineare anche il buon comportamento delle ragazze che, dopo il successo di Martina Favaretto di ieri nella prova individuale, sono arrivate seconde in quella a squadra, battute in finale dagli Stati Uniti per 45 a 33. Ma ritorniamo a Tommaso, il protagonista indiscusso in chiave azzurra. A questo punto di può proprio affermare che è ritornato ad essere il numero uno del mondo. Aveva qualche timore il ragazzo dopo l'intervento alla spalla della scorsa estate ma le sue prestazioni hanno dimostrato che tutti i problemi sono stati superati e, da campione del mondo uscente, è il faro della disciplina. Oltre alla sontuosa prestazione di ieri nella gara a squadre è stata la disarmante facilità con cui si è aggiudicato la prova individuale di sabato a testimonianza del suo talento e della sua forma. Una gara, quella individuale, in cui in 6 assalti ha piazzato ben 75 stoccate subendone appena 46, dall'alto di una supremazia indiscussa. La Coppa del Mondo di fioretto, sia maschile che femminile, ritornerà dal 15 al 17 marzo a Washington, negli Stati Uniti.