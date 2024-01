Fioretto a squadre, a Parigi finale per il bronzo (ma con il pass per le Olimpiadi). Il femminile in finale

PARIGI – L’Italia del fioretto maschile è qualificata ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il verdetto arriva nella tappa di Coppa del Mondo di specialità che si sta svolgendo proprio nella capitale francese: è i in corso la prova a squadre, nella quale il team dei fiorettisti del CT Stefano Cerioni è approdato in semifinale - si legge sul sito ufficiale della Federscherma - superando prima l’Austria (45-22) e poi la Polonia (45-36). Il quartetto italiano composto da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi è stato fermato solo all’ultima stoccata, sul 45-44, dagli Stati Uniti e dunque disputerà il match per il bronzo contro la Francia.

Il biglietto olimpico per l’Italia dei fiorettisti arriva subito dopo lo storico podio tutto azzurro di ieri nella gara individuale allo “Stade Pierre de Coubertin” (con Marini oro, Foconi argento, Macchi e Bianchi bronzo).

La qualificazione olimpica era già matematicamente certa per il fioretto femminile italiano, approdato in finale anche in questa domenica parigina di Coppa del Mondo.

Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno superato con un doppio 45-27 Singapore e Ungheria, poi in semifinale altra prova di forza contro il Giappone battuto 45-31. Ora finale con la Francia.