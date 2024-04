Valentina Vezzali all'Isola dei Famosi, l'ex sottosegretaria e olimpionica è una della concorrenti: dal fioretto alla sciabola (per aprire il cocco)

Le Marche all'Isola dei famosi. Ma più che in punta di fioretto, questa volta, ci sarà da armeggiare la sciabola per aprire le noci di cocco. La campionessa di scherma Valentina Vezzali è pronta a tuffarsi nelle acque cristalline di Cayo Cochinos. È questo l'annuncio ufficiale della trasmissione sul proprio profilo Instagram. Il programma inizia lunedì 8 aprile, sarà in onda su Canale 5 e @mediasetinfinity. Alla conduzione, quest'anno, Vladimir Luxuria (in precedenza concorrente vincitrice e poi opinionista, nonché deputata come la stessa Vezzali).

Ex sottosegretaria allo sport

Valentina Vezzali, splendida 50enne, campionissima di scherma ed esponente di spicco della scuola jesina, ex onorevole e sottosegretaria allo sport nel governo Draghi, si cimenterà questa volta nel mondo dei reality show. La notizia era già stata anticipata il 25 marzo scorso.