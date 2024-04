Gigi D'Alessio riceve la laurea honoris causa: «Le guerre si potrebbero fermare se solo parlasse la musica»

Gigi D'Alessio diventa Dottore. Il cantautore napoletano ha ricevuto in serata la pergamena della laurea honoris causa conferitagli dal conservatorio statale «Nicola Sala» di Benevento per il contributo alla disciplina 'Pop per Songwriter'. Esauriti in pochi minuti i circa 300 biglietti gratuiti messi a disposizione per assistere alla cerimonia alla quale hanno partecipato i familiari dell'artista e il sindaco di Benevento Clemente Mastella insieme alla moglie Sandra.

Le parole di Gigi D'Alessio

Visibilmente commosso, Gigi D'Alessio prima di ritirare la pergamena, che gli è stata consegnata dal direttore del Conservatorio Giuseppe Ilario, e dal presidente Caterina Meglio, si è esibito con alcuni studenti del Conservatorio. E proprio ai giovani ha detto: «Le cose che si imparano quando i file sono vuoti, cioè quando si è giovani, sono quelle che poi ti rimangono per sempre anche se poi la vita ti porta ad allargare gli orizzonti».

Il messaggio ai giovani

E, ancora: «La musica fa amare, fa divertire, fa piangere. E le guerre si potrebbero fermare se solo parlasse la musica», ha aggiunto tra gli applausi dei presenti. Spazio anche per una dedica personale alla sua compagna: «Dedico questa laurea a Denise. È il primo premio importante che ricevo da quando stiamo insieme». Il Conservatorio beneventano ha anche annunciato una seconda laurea honoris causa, che sarà conferita a metà maggio ad Enzo Avitabile.