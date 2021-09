L'Ascoli vuole restare in vetta: super sfida al Del Duca contro il Benevento

ASCOLI - Bianconeri in campo per mantenere il primato. Oggi alle 14 al Del Duca l’Ascoli affronterà il Benevento, retrocesso dalla Serie A, che vanta nelle sue fila giocatori di categoria superiore, ma ha cinque punti in meno del Picchio. Prima convocazione per il bulgaro Atanas Iliev dopo l’impegno con la sua nazionale: l’attaccante dovrebbe però partire dalla panchina.

Con Iliev che partirà dalla panchina, dal primo minuto al fianco del capitano Dionisi ci sarà Bidaoui come nelle precedenti partite. I due attaccanti dovrebbero avere il supporto di Fabbrini, ma attenzione al giovane Maistro: Sottil potrebbe anche scegliere lui dall’inizio. A centrocampo ci sono tanti giocatori per solo tre posti. Buchel, fresco di rinnovo, giocherà, così come Saric, mentre il terzo posto se lo contendono in tre: Eramo, anche lui fresco di rinnovo, Caligara e Collocolo. I ballottaggi sorgono sulle corsie esterne: a destra si giocano il posto Baschirotto e Salvi, a sinistra Felicioli e D’Orazio. A sbarrare la porta ci penserà ancora una volta il vice capitano Leali, il migliore in campo a Como. .

Ultimo aggiornamento: 10:37

