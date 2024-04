Concertone Primo maggio a Roma: i cantanti, la scaletta, gli ospiti e dove vederlo

Tutto pronto per l'iconico Concerto del Primo Maggio di Roma, Promosso Da Cgil, Cisl E Uil che si svolgerà per la prima volta al Circo Massimo. Un appuntamento imperdibile, come sempre a ingresso gratuito, che avrà inizio alle ore 13.15 con un opening condotto da Big Mama (in esclusiva per Rai Play), per entrare poi nel vivo, presentato dall’inedita coppia artistica Ermal Meta e Noemi.