Coppa del Mondo Under 20 di fioretto a Bangkok: secondo posto per lo jesino Greganti con il team maschile

La giornata schermistica di ieri ha regalato una grande prestazione per la giovane Italia del Fioretto che chiude con un oro e un argento nelle gare a squadre la tappa di Coppa del Mondo Under 20 a Bangkok. Dopo il trionfo delle fiorettiste, da segnalare lo splendido secondo posto degli azzurrini nelle competizioni domenicali. Brilla, infatti, l’argento italiano nella gara maschile ottenuto dalla compagine composta dall’atleta del Club Scherma Jesi Federico Greganti, insieme a Matteo Iacomoni, Gregorio Isolani, e Mattia De Cristofaro. La squadra maschile ha cominciato il suo percorso con un agevole 45-18 contro la formazione di Macao.

In finale contro gli Usa

Senza storia anche il quarto di finale con la Danimarca, superata dagli italiani con il punteggio di 45-24. Concentrati e compatti, i nostri fiorettisti hanno dominato pure la semifinale contro la Corea, battuta per 45-29, staccando così meritatamente il biglietto per la finale contro gli Stati Uniti.

Nel match per l’oro è arrivato l’unico passo falso del team italiano, che non è mai riuscito a esprimere sino in fondo il proprio valore, permettendo agli americani di chiudere con un largo 45-18, che comunque non deve sminuire la prova di Greganti, Iacomoni,Isolani e De Cristofaro. Per le squadre italiane di fioretto Under 20 un’importante dimostrazione di continuità in questo avvio di stagione internazionale, soprattutto considerando che in entrambi i casi si tratta di quartetti inediti dopo la chiusura dell’ultimo “ciclo” nella categoria Giovani, e anche ottime premesse per la prossima tappa del circuito iridato da disputare in casa. Dal 4 al 7 gennaio, infatti, la prima gara del 2024 sarà per il fioretto e per la spada sarà la Coppa del Mondo di Udine.