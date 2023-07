MILANO Anche la World Cup è la sua: la 19enne chiaravallese Sofia Raffaeli, Ginnastica Fabriano, ha brillato nella quinta e ultima tappa della competizione conquistando il secondo posto nell’All-around. E il risultato ha permesso all’atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia, reduce da due vittorie e altrettante piazze d’onore nelle precedenti quattro tappe, di vincere il circuito di Coppa del Mondo per la seconda volta consecutiva. Ora l’attende le quattro finali di specialità che si disputeranno oggi e poi l’attenzione è tutta per i Mondiali che si terranno dal 23 al 27 agosto in Spagna. A Valencia, infatti, la campionessa marchigiana dovrà difendere l’oro iridato conquistato lo scorso anno a Sofia (Bulgaria), che le ha permesso di ottenere il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.



La classifica



Il fine settimana della ginnastica ritmica si è spostato, dopo anni a Pesaro, a Milano. Qui le atlete della Ginnastica Fabriano hanno dato del loro meglio come individualiste azzurre. La tappa lombarda è andata alla tedesca Darja Varfolomeev che ha vinto il concorso generale totalizzando 137.200 punti. Seconda Sofia Raffaeli (136.700) dato dalla somma dei quattro attrezzi (nastro 32.000; clavette 34.100 ieri; cerchio 35.600 e palla 35.000). Le altre due atlete della Nazionale, Milena Baldassarri (capitano Ginnastica Fabriano) e Viola Sella hanno terminato la gara classificandosi quindicesima e trentunesima con 121.500 e 113.050 punti. Solo Sofia Raffaeli ha conquistato anche le finali di specialità previste oggi che faranno abbassare il sipario sul circuito 2023 di World Cup. Il circuito è andato a Sofia Raffaeli grazie al suo arrivo davanti alla bulgara Stiliana Nikolova (terza posizione con 135.050), con cui si trovava appaiata nella graduatoria generale alla vigilia dell’appuntamento milanese. Ricordiamo che al Mediolanum Forum, con numeri da capogiro anche per le presenze in pedana (41 nazioni per un totale di 150 ginnaste) la sfida si è aperta con la prima parte del concorso generale individuale e di squadra, la quinta e conclusiva tappa delle World Cup Series di ritmica. Dopo gli appuntamenti di Atene (Grecia), Sofia (Bulgaria), Tashkent (Uzbekistan) e Baku (Azerbaijan), quindi, la finale in Italia. La prima giornata di gare, quella di venerdì, ha visto le individualiste impegnate nelle due rotazioni con cerchio e palla, mentre le squadre sono scese in pedana con l’esercizio d’insieme con i cinque cerchi. Sofia Raffaeli, la pluricampionessa del mondo, ha chiuso la giornata inaugurale con due buonissime esecuzioni (valutate 35.000 alla palla; 35.600 al cerchio), che le hanno consentito di ottenere il primo posto provvisorio nel concorso generale con il totale di 70.600, lasciandosi dietro la tedesca Darja Varfolomeev e la bulgara Stiliana Nikolova, in prima e seconda piazza provvisoria con i punteggi di 70.100 e 68.850. Successo in pedana bissato anche ieri.



L’attesa



La World Cup è di Sofia: ha raggiunto uno dei grandi obiettivi stagionali dopo aver conquistato l’argento sul giro completo agli Europei e ora può andare con slancio verso i Mondiali. Soddisfazione, ieri sera, è stata espressa dalla società Ginnastica Fabriano e dalla sindaca, Daniela Ghergo, che attendono oggi nuovi exploit di Sofia nelle finali di specialità.