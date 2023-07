Immensa Sofia, dopo la Coppa del Mondo altre due medaglie a Milano: oro al cerchio, argento alle clavette

Immensa Sofia Raffaeli. Dopo aver vinto la Coppa del Mondo grazie al secondo posto generale, nella giornata di ieri, oggi ha continuato a dare spettacolo: la formica atomica di Chiaravalle, 19 anni, dopo aver conquistato sabato il titolo all-around del circuito di World Cup, oggi, domenica 23 luglio, ha bissato la vittoria con due nuove medaglie, oro al cerchio (con un punteggio mostruoso) e argento alle clavette.

Fiamme Oro

Per l'atleta delle Fiamme Oro un'altra giornata intensa al Mediolanum Forum di Milano (esaurito in ogni ordine di posto) nella quinta e ultima giornata. Non si è qualificata, invece, Milena Baldassarri, atleta di sicuro avvenire in forza alla Ginnastica Fabriano. Per l'Italia il gradino più alto del podio nella specialità dei 3 nastri e delle 2 palle, e l'argento nei cinque cerchi.