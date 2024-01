PARIGI - Superano entrambe le qualificazioni le due fiorettiste marchigiane impegnate a Parigi, nella prima prova del 2024 di Coppa del Mondo. Elena Tangherlini e Serena Rossini, quindi, oggi disputeranno il tabellone finale, a 64 partecipanti, andando alla ricerca di un buon piazzamento che le possa far crescere nella considerazione dei tecnici federali. La jesina Elena Tangherlini, del Gruppo Sportivo Esercito con base al Club Scherma Jesi, ha vinto in maniera brillante i 6 incontri del gironcino iniziale saltando quindi il successivo ricorso agli spareggi. Un buon segnale per la quasi 26enne jesina (compirà gli anni il 25 gennaio), che ora cercherà di allungare la serie.

Primo turno

Nel primo turno di questa mattina dovrà vedersela con la cinese Sophia Wu. Per quanto riguarda Serena Rossini la 24enne anconetana delle Fiamme Gialle, che si allena al Club Scherma Ancona, ha avuto una giornata più complicata visto che nel gironcino iniziale ha ottenuto tre vittorie ed altrettante sconfitte. Ma poi si è rifatta abbondantemente battendo la cinese Xiadxuan Han 15-3 e la statunitense Stefanì Deschner 15-9, centrando anche lei la qualificazione alle finale odierna nella quale come prima avversaria dovrà vedersela con la canadese Eleonor Harvey. Già qualificata per le finali la toscana–jesina Alice Vopi, che è al numero uno del ranking mondiale, e che oggi cercherà ancora la vittoria. Con lei in finale di diritto anche Martina Batini, Martina Favaretto e Francesca Palumbo raggiunte, oltre che dalle marchigiane Rossini e Tangherlini, da Arianna Errigo, Olga Rachele Calissi, Erica Cipressa, Camilla Mancini e Anna Cristino. Ma oggi saranno di scena anche i maschi, dove le Marche schierano l’anconetano Tommaso Marini, come pezzo da novanta, e l’osimano Francesco Ingargiola. Quest’ultimo, 27 anni, è reduce dalla brillante qualificazione ottenuta giovedì ed oggi cercherà di arrivare il più lontano possibile. Nel primo turno assalto in pedana contro l’altro italiano Filippo Macchi in un derby tutto da seguire.

L’assalto

Tommaso Marini, invece, punta decisamente in alto, dopo il buon rientro susseguente alla operazione alla spalla con il 5° posto in Giappone. Marini, portacolori delle Fiamme Oro di stanza al Club Scherma Jesi, 23 anni, farà anche parte della squadra azzurra che domani andrà a caccia dei ultimi punti utili per la partecipazione alle Olimpiadi. Questa mattina parte affrontando il belga De Greef. L’obbiettivo è, quantomeno, di salire sul podio.