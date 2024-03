Tommaso Marini nell’élite dei 100 migliori giovani italiani. Forbes ha inserito il fiorettista tra gli “innovatori promettenti”

Il fiorettista anconetano Tommaso Marini, campione del Mondo a Milano lo scorso anno, è stato inserito nell’élite dei 100 migliori giovani italiani, che comprende una vera e propria parata di stelle che spazia da Angelina Mango a Jannik Sinner. Un riconoscimento importante per Marini, premiato sia per i successi nel mondo sportivo sia per l’esempio e come modello di una gioventù pulita, propositiva, innovativa e piena di talento.

Per il settimo anno consecutivo, infatti, Forbes Italia ha premiato il meglio dell’imprenditoria giovanile e non solo. Una community che ogni anno si arricchisce di 100 nuove figure under 30, da quest’anno suddivise in 10 categorie, come per la lista europea: Entertainment, Media & Marketing, Science & Healthcare, Retail & E-commerce, Manufacturing & Industry, Social Impact, Art & Culture, Finance, Technology, Sport & Games.

“Dalla sanità allo sport, dalla moda alla tecnologia passando per la finanza e la musica, questi giovani talenti stanno cambiando il nostro Paese con le loro idee, e rivoluzionando il nostro modo di vivere, di lavorare, di divertirci e di mangiare”, è scritto su Forbes. Nella motivazione al riconoscimento assegnato a Marini, 23 anni.

Marini, portacolori delle Fiamme Oro, è stato inserito nella categoria “Sport e gaming: gli innovatori promettenti”.

Assieme a lui, tra gli altri, insieme – la pallavolista Ekaterina Antropova, e la velocista di atletica leggera Zaynab Dosso. “Un grande onore, grazie a Forbes”, ha scritto Tommy sui suoi social accompagnando la notizia con il suo hashtag distintivo #senzalimiti, lo stesso con cui viaggia verso il prossimo Grand Prix di fioretto in programma nel weekend a Washington, e con il sogno dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 da campione del mondo in carica.

Nel fine settimana, infatti, marini sarà nella capitale statunitense in un’altra tappa di Coppa del Mondo, reduce dal grande successo ottenuto una ventina di giorni fa nella precedente tappa del Cairo. Ricordiamo che in totale ha già vinto, oltre ad un mondiale, 5 prove di Coppa del Mondo e che sarà il numero uno azzurro nella spedizione della scherma italiana alle prossime Olimpiadi parigine.