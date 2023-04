Marco Sgherri (Alma Juventus Fano) super in volata a Roma, vittoria dedicata all'indimenticato amico Marco Ragnetti

ROMA - Ha dedicato ancora una volta la vittoria a Marco Ragnetti, suo grande amico, morto ad appena 16 anni l'8 marzo 2022 in un incidente stradale, in sella al suo scooter, nel tragitto verso l’istituto agrario Cecchi di Pesaro. Giacomo Sgherri, 15 anni, ciclista dell'Alma Juventus Fano ha vinto allo sprint a sei la Giornata Azzurra della Liberazione nella categoria allievi. Sessanta chilometri in 1h 31'37 e una media/h 39.294. Si tratta della sua terza affermazione stagionale.

L'arrivo

La dedica

A Ragnetti è dedicato il Memorial Rossini-Raffaello, gara ciclistica nazionale per allievi ideata a Urbino. E a Ragnetti Giacomo Sgherri aveva dedicato anche la vittoria nel campionato regionale Marche all’interno della 7^ edizione del Memorial “Michele & Stefano". In quest'ultima gara Sgherri ha avuto la meglio su Lorenzo Basso (GB Junior Team), raggiunto con Gregorio Acquaviva (Madonna di Campagna), poi terzo, dopo una fuga durata fino a metà gara.

ORDINE D'ARRIVO





1 SGHERRI Giacomo Alma Juventus Fano

2 BASSO Lorenzo GB Junior Team

3 ACQUAVIVA Gregorio SC Madonna di Campagna

4 VIGNATI Jordan GB Junior Team

5 BORTOLAMI Julian GB Junior Team

6 COLOMBO Riccardo GB Junior Team

7 BARDI Luca Asd 1 Dente in +

8 PASCARELLA Michele Team Cesaro

9 ROSSINI Lorenzo GB Junior Team

10 CARNICELLA Luca Avis Bike Ruvo