Alma Fano, il presidente Russo replica agli ultras: «Assumetevi le vostre responsabilità. Compratore? Lo ascolterò»

FANO- Il presidente del Fano Mario Alessandro Russo (vincitore dei playoff di Serie D nella finale contro la Vigor Senigallia) si è rivolto ai tifosi pubblicando una nota sui social: «Cari Panthers, Cari Ultras. Prima di rispondere al vostro comunicato del 11 Maggio ho preferito attendere, per non turbare oltre, la serenità di staff e squadra impegnati nel finale di stagione. È evidente che non avete ben compreso il valore del progetto intrapreso quest'anno con Mister Mosconi in quanto avete preferito, invece, alimentare inutili polemiche e tensioni contro la mia società».

LEGGI ANCHE: Sottopasso di viale Cairoli a Fano, Azione critica: «Progetto da rivedere. Va bene per una stazione dei treni, non per il Lido»

«Compratore? Lo ascolterò»

Ancora: «Mi avete posto di fronte ad un aut aut: rinforzare la squadra o vendere velocemente. È giunto, quindi, il momento che vi assumiate, anche voi, le responsabilità dell'attuale situazione, unitamente a chi ha tramato nell'ombra.

Auspico, pertanto, che celermente si palesi un reale e serio compratore per garantire all’Alma Juventus Fano la sopravvivenza e a Voi il progetto a cui ambite. Sarò pronto ad ascoltarlo e a farmi da parte senza alcuna remora, purché non siano le solite chiacchiere da bar, di cui vi siete spesso nutriti. Il mio personale grazie, invece, va al Mister e a tutto lo Staff, oltre che al Vicepresidente, al Presidente del settore giovanile, ai dirigenti veri e ai tanti collaboratori di tutti i settori tecnici e sanitari, a quelli dell’amministrazione, del magazzino, dell’area comunicazione e social e ai custodi, persone vere e appassionate che in silenzio hanno davvero lavorato per il bene dell'Alma. In ultimo, un grandissimo ringraziamento per le tante emozioni e gioie sportive di quest’anno ai miei ragazzi, di cui vado oltremodo fiero e orgoglioso per le straordinarie qualità umane e calcistiche. Omnia tempus habent. Mario Alessandro Russo»