Gli italiani? Tutto fumo. La Nazionale azzurra di Pipa vince ai Mondiali di Bucarest. Elogio alla lentezza, la presidente è una donna

Segnali di fumo. Arrivano dai campionati del mondo di lento fumo a Bucarest a cui ha preso parte, vincendo, il Pipa Club Italia, associazione apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopi di lucro. Con 3 grammi di tabacco, accesi con un massimo di due fiammiferi e in un tempo non superiore a un minuto, la gara consiste nel “tirarla alla lunga”.

Una donna come presidente

Il Pipa Club Italia aderisce al “Commitee, International of Pipe Clubs” (il coordinamento internazionale di questo particolare movimento culturale fondato nel 1970) e ne è membro effettivo, nella persona del presidente che rappresenta l’Italia alle Assemblee Generali Internazionali che si tengono una volta all’anno in un Paese estero diverso. La particolarità risiede nel fatto che un’Associazione cosi storica e perlopiù composta da uomini, ha eletto due anni fa come proprio Presidente Nazionale, una giovane donna (36 anni) a rappresentanza del movimento Italiano sia nel nostro paese, sia all’estero. «Nelle Assemblee Generali Internazionali sono l’unica donna che ricopre la carica di Presidente e la più giovane in assoluto tra i 30 Stati Membri - ricorda Genny Magrin - Il Pipa Club Italia ha lo scopo di¨coordinare l’attività dei Pipa Club ad esso aderenti, organizzare campionati nazionali ed internazionali di lento fumo con pipa, patrocinare analoghe manifestazioni all’interno dei Pipa Club membri, promuovere e divulgare la cultura della pipa, promuovere incontri, convegni, manifestazioni riguardanti la pipa, informare gli associati sul mercato della pipa e dei suoi accessori e informare gli associati sul mercato del tabacco da pipa».

Venti club iscritti

Nella Federazione, vi sono attualmente 20 Club iscritti, sparsi al nord, centro e sud Italia per un totale di circa 300 soci. Ogni anno, la Federazione assiste, coordina e patrocina 5 eventi di base, che si tengono a turno, in una località diversa d’Italia. Gli eventi sono generalmente cosi composti: International Pipe Smoking Day (la festa mondiale dell’appassionato di pipa), 3 Tappe del Campionato Italiano di Lento Fumo (in questo 2023 è giunto alla sua 52° edizione) e un evento Internazionale che solitamente si svolge nelle Marche, nel Borgo di Cagli (PU): questa manifestazione è giunta alla sua 23^ edizione.

La gara di ieri a Bucarest

In base all’esito delle gare del Campionato Italiano, viene selezionata ogni due anni, la squadra che rappresenterà l’Italia ai Campionati del Mondo ai quali il Pipa Club Italia partecipa con una propria delegazione: va detto che l’Italia, delle 30 Nazioni sparse nei cinque continenti facenti parte del CIPC, è il paese che ha collezionato più premi e riconoscimenti in assoluto.

Durante la gara tenutasi nella giornata di ieri, domenica 8 ottobre, nella città di Bucarest per il 15° Campionato Mondiale di Lento Fumo con la Pipa, la Nazionale Italiana ha vinto, aggiudicandosi di fatto il suo Decimo titolo di Campione del Mondo. I numeri della competizione: 199 concorrenti, 17 Nazioni in gara. Tutti e cinque i componenti della Nazionale Italiana (composta da Mazzilli Pietro, Dal Bò Christian, Alberton Enrico, Basciano Alberto, Paolo Simioni) si sono classificati nei primi 11: risultato superlativo, a dimostrazione di come tutti abbiano giocato al meglio, senza dimenticare la medaglia d'argento nella classifica femminile (Annalisa Lopin).

Va inoltre citato che i primi due podi nella classifica individuale ha visto come Primo Classificato Enrico Alberton e come secondo classificato Paolo Simioni, su 199 concorrenti. A livello Internazionale, unendo i Campionati Europei, Mondiali e Coppe del mondo, dal 1969 a oggi si sono svolte 52 competizioni Internazionali. Ecco in breve i numeri dell’Italia: Vittorie italiane individuali: 28 (53,85%) Vittorie italiane a squadre: 38 (73,08%). Al di la delle competizioni, i contesti Internazionali sono un’importante occasione per i partecipanti per intraprendere nuove amicizie ed interscambi, dove grazie ad un piccolo oggetto che risiede nella tradizione culturale non solo Italiana, ma di tutto il mondo, si ha l’occasione per affacciarsi e conoscere da vicino tanti altri mondi fatti di tradizioni locali, territorio e cultura.