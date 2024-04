ASCOLI Belkhaoua Abderrahi, difeso dall’avvocato Davide Spantaconi, condannato a otto anni di reclusione inflitti dal Gip di Ascoli, Rita De Angelis, con rito abbreviato per avere accoltellato l’ex dirigente dell’Ascoli calcio, Alessandro Cesaroni, è stato assolto in Corte di appello ad Ancona perchè il fatto non sussiste.

L’avvocato Spantaconi è riuscito a dimostrare come l’unico testimone che aveva tirato in ballo il suo assistito è inattendibile. Alessandro Cesaroni, ex responsabile dell’area tecnica ai tempi di quando in panchina sedeva mister Giampaolo, venne accoltellato davanti all’ingresso dell’abitazione di sua madre, il 12 dicembre del 2016. Cinque fendenti lo raggiunsero in varie parti del corpo ma fortunatamente nessuna di esse si rivelò fatale. Qualche giorno dopo essere uscito dall’ospedale Mazzoni, Cesaroni si recò in Questura per denunciare di essere perseguitato da un cittadino magrebino. Scattarono le indagini da parte degli agenti della squadra mobile ascolana per verificare la veridicità di quanto riferito dal denunciante.

I riscontri

I riscontri rilevati confermarono la versione di Cesaroni per cui il sostituto procuratore della Repubblica, Mara Flaiani, una volta letti gli atti prodotti dalla polizia, chiese al giudice per le indagini preliminari l’arresto di uno dei due marocchini per il reato di stalking nei confronti di Cesaroni. Gli episodi incriminati sarebbero stati una prima volta nel mostrare il dito medio, averlo seguito in diverse circostanze e per aver suonato il clacson sotto la sua abitazione.

Ma indagando nella vita privata la Procura della Repubblica e gli agenti della Questura individuato un marocchino quale mandante dell’assalto, motivato da rancori personali, e Belkhaoua Abderrahi, quale esecutori materiale del tentato omicidio.