COMUNANZA - Una lunga riflessione durata mesi. Poi la decisione. Il sindaco Alvaro Cesaroni correrà per il terzo mandato consecutivo. A rivelarlo è lui stesso dopo l’ultimo confronto con la sua maggioranza. Guiderà la lista civica “Ancora tutti insieme” (le precedenti si chiamavano “Insieme” e “Tutti Insieme”). Sarà aperta a tutti e probabilmente vedrà alcuni componenti dell’attuale maggioranza, ma volendo anche della precedente, con l’entrata di persone nuove ma competenti, specialmente giovani, spinti da una forte motivazione e voglia d’impegnarsi. Una ricandidatura dunque non scontata in quanto dopo dieci anni il primo cittadino aveva avuto qualche dubbio sulla opportunità di presentarsi di nuovo al giudizio della popolazione o terminare qui. Poi la convinzione di voler andare avanti.

La spinta

«La ricandidatura nasce dalla volontà forte di dedicarmi ancora al mio Comune – dice Cesaroni - per mantenere unita la popolazione come siamo riusciti a fare negli ultimi dieci anni. Un impegno che voglio mantenere per respingere anche ogni tentativo di dividere i comunanzesi. I grandi risultati di questi dieci anni scaturiscono dal fatto che il paese è stato unito con la guida della mia persona. Intendo continuare su questo solco. Inoltre, la necessità di dare continuità e conclusione a tutti quei grandi progetti che abbiamo messo in campo con entusiasmo e che porteremo avanti e trasformeremo in realtà. Alcuni su tutti la realizzazione della casa di riposo per anziani, la piscina coperta, la riqualificazione del fiume Aso nella cittadina, l’intero centro storico. Anche per portare avanti questi progetti, oltre alle opere già realizzate, che molte persone hanno sollecitato la mia ricandidatura. Poi vorrei seguire la realizzazione del segmento della Statale 433 Valdaso tra Santa Vittoria e Montefalcone Appennino, con risorse sisma, nonché l’ammodernamento della Statale 78 sia verso Ascoli che Amandola, con fondi Pnrr ad opera di Anas».

Il lavoro

Quindi uno dei temi a cuore per Cesaroni, il lavoro. «Seguirò il passaggio di proprietà dalla Whirlpool all’Arcelik, affinché venga mantenuta e incrementata l’occupazione. Vorrei continuare nella politica di sviluppo turistico del lago di Gerosa e completare la riqualificazione della struttura ricettiva di Pian D’Abete, col progetto del campeggio e area camper già finanziati». Infine una precisazione sulla terza candidatura. «Se qualcuno pensasse che sono attaccato alla poltrona per trarne vantaggi, ricordo che ho rinunciato per dieci anni al compenso e ai rimborsi da sindaco, e questo varrà anche per i prossimi 5 anni se sarò eletto. Qualche rammarico? Non essere riuscito a portare a termine l’aggregazione dell’area montana su grandi progetti. Ci riproverò».