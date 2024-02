RECANATI - Seconda candidatura ufficiale in vista delle elezioni amministrative di giugno. Dopo l’annuncio fatto mesi fa dal sindaco uscente, Antonio Bravi, che punta al mandato bis, ora anche i partiti di centrodestra sono usciti allo scoperto: il candidato sindaco che li rappresenterà è l’imprenditore e presidente regionale di Confartigianato, Emanuele Pepa.

La riunione

Martedì sera si è riunito il centrodestra recanatese, costituito dai partiti che fanno parte della coalizione a livello nazionale e dalle liste civiche che hanno già partecipato con questa squadra alle precedenti elezioni comunali. «In modo congiunto e unanime - scrivono i coordinatori Roberto Bartomeoli (In Comune), Enrico Fabraccio (Forza Italia), Luca Marconi (Unione di Centro Costituente Popolare), Benito Mariani (Lega Recanati), Maurizio Paoletti (Per una Recanati Migliore) ed Ettore Pelati (Fratelli d'Italia) -, abbiamo individuato in Emanuele Pepa il candidato sindaco che condurrà il centrodestra per offrire alla città una seria, solida e competente alternativa all'amministrazione comunale Bravi/Fiordomo per il bene di Recanati. Riteniamo infatti che il centrosinistra, in più di un'occasione, si sia dimostrato sordo a qualsiasi richiamo da parte dell'opposizione negli ultimi 15 anni». Ecco perché i partiti di centrodestra ritengono che Emanuele Pepa sia la persona giusta per portare la filiera istituzionale anche nella città leopardiana: «È una persona concreta, umile, sincera, un instancabile lavoratore, una figura politica con l'esperienza maturata nei dieci anni di consiglio comunale e forte di quei valori che stanno a cuore a tutta la nostra area politica». Attorno a lui ci sarà una squadra di sei liste (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Unione di Centro Costituente Popolare, In Comune e Per una Recanati Migliore).

Il gruppo

«Un gruppo forte, coeso, preparato e determinato a restituire ai Recanatesi una città che sappia guardare al futuro. La coalizione è disponibile ovviamente ad accogliere quelle liste che vogliano mettersi in gioco per Recanati coerentemente con le nostre idee e la nostra visione. Con Emanuele Pepa sindaco, siamo pronti a scrivere, finalmente, una storia nuova per Recanati». Rumors confermati, quindi, sul candidato sindaco del centrodestra. Resta ora l’incognita su un eventuale terzo candidato e se questo possa essere o meno l’attuale assessore ai Lavori pubblici Francesco Fiordomo.