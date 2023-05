Amministrative 2023, la corsa su Ancona: al Corriere Adriatico faccia a faccia tra Silvetti e Simonella

ANCONA - Amministrative 2023, il ballottaggio del 27 e 28 maggio si avvicina. Daniele Silvetti e Ida Simonella oggi ospiti nella redazione centrale del Corriere Adriatico, con il direttore Giancarlo Laurenzi padrone di casa, per un faccia a faccia senza esclusione di colpi davanti a un parterre pesante (a partire dal governatore Francesco Acquaroli). Perché la caccia a ogni singolo voto, ora, farà la differenza sia nel centrodestra che nel centrosinistra considerando le 1.664 preferenze (45% con 67 seggi su 99 conquistati da Silvetti) che il primo turno ha piazzato tra i due condidati. Diversi i temi sul tavolo del confronto a partire dall'Università, come visione d'insieme per una città anche universitaria, passando per l'Ancona turistica, l'attrattività del capoluogo di regione e l'aeroporto inteso come infrastruttura fulcro di riconoscimento nazionale e internazionale, con risposte da parte dei due candidati entro i 90 secondi.

Parterre de rois

Contenuti e dialoghi: tutte le strategie

Si parte da un video realizzato dal Corriere («Grazie per l'assist»), poi la raffica di domande da parte degli ospiti ai due candidati.

«Dialogo sui contenuti» ha spiegato, in questi giorni, lo stesso Silvetti parlando di possibili alleati. Su tutti Marco Battino, rappresentante di Ripartiamo dai Giovani, capace di conquistare all’esordio un apprezzabile 2,18%. Ma, poi, ci sono i voti da riconfermare (ovvero: riportare ai seggi chi ha votato nello scorso weekend, operazione non sempre agevole) e poi ci sono gli astenuti da stimolare. Di contro su Ida Simonella, con il Pd che si è riconfermato primo partito cittadino, si è registrato il contatto con Francesco Rubini, il leader di Altra Idea di Città, unico partito a resistere (6,11%) alla polarizzazione del primo turno.

I candidati Ida Simonella e Daniele Silvetti con il direttore Giancarlo Laurenzi al centro