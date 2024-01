FOLIGNANO - C'è ancora grossa incertezza sul fronte del centrodestra a Folignano: 8 e 9 giugno si terranno le elezioni amministrative ma se da una parte c'è il sindaco uscente, Matteo Terrani, lancia in resta, pronto a bissare il suo personale lustro, dall'altra non c'è ancora la fumata bianca. An zi. Le ultime avvisaglie raccontano della volontà di convergere sul candidato Dario Albertini, coordinatore del movimento Folignano Futura. Su questo nome però non c'è la comunione d'intenti tra le anime del centrodestra folignanese. La candidatura sarebbe stata benedetta dai plenipotenziari di Fratelli d’Italia (Marco Fioravanti) e Lega (Andrea Antonini) ma non da Forza Italia (il coordinatore provinciale, Valerio Pignotti) che sarebbe stato escluso da questa operazione politica per rovesciare il sindaco uscente Terrani.

I candidati

In un primo tempo le strade portavano a Peppe Paci, ex assessore ai tempi di Allevi, quale prossimo sfidante di Terrani. Insieme a Paci in rampa di lancio anche l'altro ex assessore Fulvio Corradetti. Oggi però le carte sembrano essersi rimescolate. Ci pensa Forza Italia a rompere le uova nel paniere: il coordinatore provinciale Valerio Pignotti non accetta di buon grado l'attuale situazione nel Comune alle porte di Ascoli e si augura una decisa continuità con l'opera portata avanti dal consigliere comunale, Pietro Principi, già candidato dell'area di centrodestra alle ultime consultazioni nel 2019. «Ci saremmo aspettati un confronto con le altre forze di centrodestra», tuona Pignotti. Gli azzurri al momento minacciano anche un possibile candidato terzo, ma la sensazione è che sia ancora tempo al fine di arrivare ad una scelta condivisa con gli altri partiti della coalizione. A breve le riserve saranno sciolte.

L’avversario

Piena conferma invece per lo schieramento “Folignano Bene Comune” con Matteo Terrani in testa, affiancato dal vicesindaco Angelo Flaiani e una nutrita flotta degli attuali amministratori. Terrani dalla sua ha anche incassato il favore del Movimento 5 Stelle.