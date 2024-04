OFFIDA Sarà con ogni probabilità Adalberto Massicci, già consigliere comunale di opposizione in precedenti legislature, il candidato sindaco della lista civica Obiettivi Comuni per Offida. La presentazione dei candidati è in programma oggi, alle ore 12 nella sala Pertini di via Roma. Massicci, andrà a sfidare il primo cittadino uscente, Luigi Massa, che guida l’altra civica Offida Solidarietà e Democrazia.

«Sarà un giorno entusiasmante per tutti noi – si legge nel comunicato. - Con grande orgoglio, presenteremo la nostra lista civica. Un movimento nato dalla volontà di riportare al centro i valori della comunità, della collaborazione e della condivisione. Questa lista è di tutti e per tutti: un'opportunità per dare corpo e forza al lavoro fatto in questi cinque anni, con nuove idee e nuovi obiettivi per il bene comune».