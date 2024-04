RECANATI Non solo il Pd. In vista delle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno, il sindaco uscente Antonio Bravi è riuscito a ottenere l’appoggio anche del Movimento 5 Stelle. Così, due dei candidati sindaco che cinque anni fa erano suoi avversari (Graziano Bravi e Stefano Gurini) oggi corrono al suo fianco.

L’annuncio

Ad annunciarlo è proprio l’esponente dei pentastellati: «Anche in questa tornata elettorale - dice - il Movimento 5 Stelle di Recanati presenterà una propria lista, mantenendo come faro guida della propria azione politica le cinque stelle fondanti (acqua pubblica, ambiente, mobilità sostenibile, sviluppo e connettività), valori declinati nei programmi politici per le comunali nel 2009 e nel 2014 e che oggi troveranno spazio nel programma che rappresenterà la coalizione guidata da Antonio Bravi grazie a un accordo di programma sostenuto da entrambe le parti». Come anche i democrat, i grillini evidenziano l’impegno del sindaco uscente nel ricucire gli strappi che si erano verificati nel 2019.

«Abbiamo apprezzato la volontà del sindaco uscente - prosegue Gurini - di coinvolgere appieno il Movimento nel suo progetto così come lo riteniamo la figura migliore, per competenze specifiche ed esperienza amministrativa, per dare continuità a un operato che dovrà gestire numerosi importanti progetti appena iniziati o in via di definizione. Il Movimento 5 Stelle è abituato al cambiamento soprattutto se ci sono dei punti di interesse che riguardano la città. Entrambi - prosegue - teniamo allo stop del consumo di suolo sia per la tutela del paesaggio sia per rigenerare il nostro territorio, alla gestione pubblica dell'acqua, alla centralità dei quartieri e dei loro spazi di condivisione, all'ambiente inteso sia come vegetazione che come controllo del randagismo e alla tutela delle fasce più in difficoltà dei nostri concittadini. Questi i motivi principali che ci hanno spinto con sempre maggiore convinzione a sostenere la candidatura di Bravi».

Il commento

Il candidato sindaco dal canto suo commenta: «Mi fa molto piacere poter contare sull'appoggio di un Movimento con cui condividiamo valori e sensibilità importanti. È un ulteriore risultato raggiunto con il costante lavoro di unificazione dell'area progressista e di superamento dei personalismi su cui la nostra amministrazione ha profuso il massimo impegno sin dall'inizio del mandato».