Recanati, Mariani annuncia il sostegno a Bravi: «Merita di proseguire il suo percorso»

RECANATI Giorni frenetici per Antonio Bravi chiamato ad allestire la propria squadra in vista delle prossime elezioni amministrative e le intenzioni del sindaco uscente sono pressoché chiare. Non resta che raccogliere tutti i pezzi del puzzle per la sua coalizione. Ad aggiungersi agli assessori e consiglieri che avevano già annunciato il loro appoggio al primo cittadino c’è anche Antonella Mariani, attuale consigliera con delega alla sanità. L’occasione di renderlo noto, per lei, è stata l’assemblea pubblica dedicata all’ospedale.

La posizione

«Continuerò a dare il mio sostegno ad Antonio - dice -.

Prima che un ottimo amministratore, lo reputo una grande persona che merita di proseguire questo percorso». «La figura di Mariani in questo quinquennio è stata determinante per l’amministrazione Bravi», ad affermarlo è stato lo stesso sindaco che ha ribadito «lo straordinario lavoro svolto in occasione della crisi pandemica dovuta al Covid».

La sinergia

Una sinergia tra i due che continuerà anche nell’imminente campagna elettorale. Entrambi si sono resi protagonisti del dibattito aperto al Circolo Acli di San Domenico in merito alla situazione dell’ex ospedale di Recanati. Un’assemblea pubblica organizzata dal Comitato di cui si è fatto portavoce Marco Buccetti il quale ha chiesto «un’azione importante per chiedere alla Regione di potenziare i servizi all’ospedale di comunità e soprattutto il Punto di primo intervento con medici e attrezzature che possano permettere ai cittadini di non recarsi negli ospedali limitrofi. Indipendentemente dai colori politici, come comitato abbiamo cercato di mantenere la voce dei cittadini. Stiamo cercando di lottare per il nostro territorio. Vogliamo risposte concrete, non più promesse».

La situazione

La consigliera Mariani prova a fare chiarezza sulla situazione attuale e sul ruolo che ricoprirà la Casa della salute, struttura e percorso intermedio dove saranno riuniti tutti i medici di base che svolgeranno funzioni di ambulatorio per alleggerire i vari pronto soccorsi.

La struttura

«La nostra struttura – dice - va difesa con la richiesta di ampliare i servizi ambulatoriali». Dopo aver ascoltato i vari interventi nel corso della serata, ha tratto le sue conclusioni anche il sindaco Bravi: «Comitato e amministrazione devono lavorare all’unisono per il Santa Lucia. A luglio Daniela Corsi, all’epoca direttrice dell’Ast Macerata, ci aveva anticipato che avrebbe proposto ai medici di medicina generale di gestire il Punto di primo intervento. Hanno impiegato sei mesi solo a trasferire quella intenzione ai medici, se questi sono i tempi, tra vent’anni forse qualcosa vedremo. Bisogna continuare a impegnarci per difendere quello che abbiamo».