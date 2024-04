RECANATI L’Hotel Gallery di Recanati è in vendita. Il palazzo nel cuore della città leopardiana è in mano a un istituto bancario che ora vende il diritto di superficie a 3.253.950 euro. L’annuncio è apparso sul sito Immobiliare.it e potrebbe porre fine all’annosa vicenda che ha interessato la struttura ricettiva. Struttura che sarebbe di fondamentale importanza per una città a vocazione turistica come Recanati.

La struttura

La struttura si sviluppa su due livelli interrati e quattro fuori terra, oltre al bar in adiacenza e internamente collegato all'hotel, e un negozio vicino usato come piccola sala convegni. L’albergo di categoria 4 stelle, ha una superficie di circa 5.118 metri quadri e dispone di 68 camere distribuite tra il primo e il secondo piano. Al piano terra è presente la reception con una zona lobby, ristorante, bar e due sale convegni.

La vicenda dell’Hotel Gallery risale ai primi anni del 2000: all’epoca il Comune aveva un immobile da ristrutturare e lo ha ceduto alla società che si è interessata della ristrutturazione, realizzando in quello stabile un hotel a 4 stelle. La convenzione prevedeva il diritto di superficie: la concessione, quindi, della proprietà dell’immobile, ma non dell’area su cui è costruito, della durata di 50 anni. Al termine di questo periodo tutto tornerà al Comune e chi gestisce l’hotel deve nel frattempo preoccuparsi di tenere in perfetta manutenzione la struttura per restituirla perfettamente funzionante al Comune. Oltre a questo obbligo, la società privata dell’epoca aveva un canone da pagare al Comune di circa 50mila euro all’anno. Negli anni però i pagamenti sono rimasti indietro.

L’accordo

Allora ente e società sono arrivati a un accordo, a seguito dell’operazione di concordato preventivo che la società aveva portato avanti con il Tribunale: il concordato ha previsto un piano di rientro con i creditori per importi inferiori a quelli dovuti e questo ha riguardato anche il Comune di Recanati. La liquidazione al Comune è avvenuta a marzo del 2021. La struttura è ora in mano a un istituto di credito che ha acquisito i medesimi diritti stabiliti dalla convenzione.