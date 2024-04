MACERATA È stato approvato dalla giunta regionale il programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalle alienazioni, disposte dall’Erap Marche, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in provincia di Macerata ma anche Ancona, Fermo e Pesaro Urbino. Le risorse disponibili ammontano a complessivi 15.859.056 euro.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Macerata, la Polizia di Stato confisca beni per 3 milioni di euro a imprenditore edile L'AUTORIZZAZIONE Valfornace, lavori finiti: 12 famiglie tornano ad abitare nelle palazzine danneggiate dal sisma nel 2016

«La proposta di reinvestimento presentata da Erap Marche - come ha spiegato l’assessore regionale all’edilizia residenziale pubblica, Stefano Aguzzi - risulta coerente ai fini di legge, secondo cui i proventi delle alienazioni vengono utilizzati per incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo (mediante interventi di nuova costruzione, acquisto-recupero, manutenzione) o per ripianare eventuali situazioni di deficit finanziario di Erap Marche».

I dettagli

Entrando nel dettaglio della provincia di Macerata, per la nuova costruzione di 12 alloggi Erp di edilizia sovvenzionata su un’area di proprietà del Comune di Macerata, lotto 2 Peep in località Collevario sono stati destinati 3.478.927 euro. Per il completamento del programma costruttivo già avviato che prevede 14 alloggi Erp di edilizia agevolata nel Comune di Macerata, lotto 3 Peep a Collevario 2.097.540 euro; per interventi manutentivi di alloggi Erap (o in gestione all’Erap) 100mila euro.

Le prescrizioni

Tra le prescrizioni stabilite, gli interventi di nuova costruzione e di acquisto (con o senza recupero) devono essere localizzati nei Comuni ad alta tensione abitativa (Ata) o capoluogo di Provincia. «Nei Comuni con popolazione superiore a 25mila abitanti . fa sapere l’Erap -, nei Comuni degli ambiti territoriali sociali, a condizione che il Comune di localizzazione dell’intervento, qualora non appartenga alle due precedenti condizioni, sia dotato di graduatoria valida e il numero degli alloggi da realizzare/acquistare/recuperare non sia superiore al numero delle domande inevase presenti in graduatoria con punteggio maggiore di quattro; nei Comuni che presentino graduatorie aggiornate per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con almeno 50 domande insoddisfatte.

I Comuni tra loro confinanti o comunque appartenenti al medesimo ambito territoriale sociale, per soddisfare il precedente requisito e sommare il rispettivo numero di domande insoddisfatte, possono costituire forme associative per destinare gli alloggi realizzati, acquistati o recuperati a beneficio dei concorrenti presenti nelle graduatorie di assegnazione dei Comuni aderenti, in proporzione al numero delle domande inevase di ciascun Comune, ovvero in base a diversi criteri concordati tra i Comuni medesimi». Intanto è ancora online il nuovo bando Erp per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 2024. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 29 aprile. Le domande, correlate da tutta la documentazione, possono essere presentate in modalità telematica, utilizzando le credenziali Spid, Cie e Carta Cns, usufruendo del supporto e dell’assistenza tecnica dei Caf o delle organizzazioni sindacali o autonomamente.