Valfornace, lavori finiti: 12 famiglie tornano ad abitare nelle palazzine danneggiate dal sisma nel 2016

PIEVEBOVIGLIANA - Dodice famiglie ritornano ad abitare nel Comune di Valfornace, in provincia di Macerata, dove attualmente risultano aperti 87 cantieri. L'autorizzazione è arrivata direttamente dal sindaco Massimo Citracca, una volta finiti i lavori di recupero di due palazzine ubicate in viale Aldo Moro e risultate danneggiate dalle scosse di terremoto del 2016.

Alloggi popolari

Il Comune, con una nota, ha spiegato che «nella stessa zona sono stati avviati i lavori di demolizione, cui seguiranno quelli di ricostruzione, di un immobile adibito ad ospitare alloggi popolari per i quali è stato previsto un intervento che si aggira sugli 800mila euro.

Castelli: «Ricostruzione e rigenerazione dei territori»

«L’attività che stiamo svolgendo per la ricostruzione e la rigenerazione dei territori e delle comunità del Centro Italia colpiti dalle sequenze sismiche del 2016-2017 - sostiene il Commissario, senatore Guido Castelli - percorrono la via maestra del contrasto all’abbandono dei luoghi: per fare questo occorre difendere gli insediamenti umani, a partire dal presidio agricolo-silvo-pastorale”.