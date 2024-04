SAN BENEDETTO Animazione sulla spiaggia per le famiglie con bambini; percorsi alla scoperta dei borghi per le coppie senza figli: sono questi trend dell’estate 2024 emersi nelle fiere di settore che, per gli albergatori della Riviera delle palme si sono concluse domenica con quella chiamata Tempo Libero, di Bolzano, dove convergono anche moltissime agenzie tedesche della vicina Monaco di Baviera.

Le indicazioni

«Sono buone le indicazioni per la stagione estiva - dice Andrea Perugini direttore dell’Assoalbergatori e titolare dell’agenzia Macoper -. In particolare potrebbe darci buone soddisfazioni il mese di giugno, la seconda parte per entrare nel dettaglio, che negli ultimi anni non era stata particolarmente ricca mentre la prima parte resta in salita. Inoltre per luglio e agosto sembra che tutto vada a gonfie vele mentre settembre è un po’ troppo in là per fare previsioni attendibili». Le buone notizie aiutano il turismo, non c’è che dire: se una località investe per andare di moda ci andrà. E il target dei turisti sambenedettesi è sicuramente quello delle famiglie con bambini.

La durata

«L’animazione è sempre più richiesta - dice Andrea Perugini - e le famiglie con bambini sono quelle che fanno la vacanza più lunga, almeno una settimana. Al mare si chiede di potersi divertire». Una indicazione per la quale la Riviera delle palme fece già da apripista visto che diversi anni fa, in occasione della consegna nazionale della Bandiera Verde, portò sulle isolette del lungomare sud il Ciquibum con tutti i suoi divertenti giochi e quest’anno si annuncia la novità della Notte dei bambini.

Gli adulti

Le coppie, giovani e meno senza figli, invece, tendono a rimanere meno tempo in un unico posto. «Chiedono di scoprire il territorio, vacanza corta, massimo quattro giorni è la loro richiesta».