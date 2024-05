Quattro neonati trovati morti nel congelatore, orrore negli Stati Uniti: la mamma ha nascosto le gravidanze

Sono stati trovati a Boston vari resti umani appartenenti a 2 bambine e 2 bambini, in un congelatore a casa della madre naturale. Incredibilmente, però, non si è ancora tenuto alcun procedimento penale e la donna sfugge alle accuse.

Il ritrovamento drammatico dei piccoli

Il tragico ritrovamento dei corpi senza vita, posizionati in scatole per le scarpe avvolte da carta stagnola e inserite nel congelatore, è avvenuto il 18 novembre 2022. I bambini sono stati trovati morti dai familiari della madre che stavano pulendo il suo appartamento. I risultati dell'indagine includono che i quattro erano fratelli e avevano tra le 37 e le 40 settimane. I cordoni ombelicali erano ancora intatti e non mostravano segni di ferite. Tuttavia, dopo più di due anni gli investigatori non sono riusciti a capire dove siano nati i bambini, come siano morti e come la mamma abbia nascosto le gravidanze. Non è chiaro, inoltre, se i quattro neonati fossero vivi o morti al momento della nascita. Oggi si continua a discutere su chi debba essere ritenuto responsabile del reato e ciò che fa scalpore è proprio il fatto che la giustizia non abbia preso le redini sul caso.

La madre non può essere processata

Fin dal ritrovamento dei corpi, è chiaro che il padre biologico dei 4 nascituri è deceduto e la mamma ha problemi cognitivi che la rendono incapace di sostenere un processo. La donna, infatti, appariva confusa durante i vari interrogatori e gli agenti hanno riferito che sembrava davvero non sapere dove e con chi fosse in quel momento. «Questa indagine è una delle più complesse, insolite e sconcertanti che questo ufficio abbia mai affrontato», ha dichiarato il procuratore distrettuale di Suffolk Kevin Hayden.

Tutto suggerisce che la donna verrà difficilmente ritenuta responsabile della morte dei 4 neonati e processata. Il pubblico ministero del Massachusetts non intende procedere con alcuna accusa. «Ci sono molti elementi di questo caso a cui probabilmente non verrà mai data risposta», ha concluso il procuratore Kevin Hayden.