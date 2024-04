RECANATI Il candidato sindaco del centrodestra, Emanuele Pepa, ha inaugurato la sua sede elettorale nel cuore della città leopardiana. «È stata un’emozione incredibile - ha detto - vedere quante persone hanno voluto partecipare all’evento in via Cavour». Predisposto anche un “libro dei sogni” dove in molti hanno voluto scrivere il loro suggerimento per Recanati.

APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO Civitanova, il mondo dell'imprenditoria piange la morte a 90 anni di Giuseppe Torresi IL LUTTO La comunità di Visso in lacrime per la scomparsa di Rina Cervi. Domani l'ultimo saluto

I sostenitori

Presenti, insieme al candidato Pepa, tutti i responsabili locali e provinciali delle sei liste che compongono la coalizione (Fratelli d’Italia, Forza Italia-Noi moderati, Lega, UdC-Costituente Popolare, Per una Recanati migliore e In Comune) e non ha voluto, neanche ieri, far mancare il suo pieno sostegno il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che è intervenuto in video-conferenza. Presenti anche la senatrice Elena Leonardi e l’amico di sempre, Luca Paolorossi.

Con loro tanti imprenditori del territorio e sportivi, fra cui il presidente della Recanatese, Adolfo Guzzini, accompagnato dall’allenatore della squadra Giacomo Filippi e da alcuni calciatori della squadra che milita in serie C. Una festa dove la parola d’ordine è stata quella del confronto, della partecipazione diretta, dove Pepa ha ribadito che «questo sarà il mio modo di fare il sindaco di questa splendida città: a viso aperto, senza paura delle critiche, ma anzi con il piacere di lavorare insieme con una particolare attenzione ai giovani, alla scuola, all’ambiente e al potenziamento dei servizi a partire da quelli della sanità e a favore della famiglia». Plauso anche all’iniziativa “SvicolaRecanati”, passeggiata solidale organizzata dalla Consulta della Solidarietà, dedicata alla cura delle persone malate e bisognose: «Recanati è, e deve continuare ad essere, una città vicina a chi si trova in difficoltà - ha detto Pepa -, che sa accogliere, aiutare, e per fortuna c’è una grande sensibilità su questi temi e tante persone di buona volontà che generosamente s’impegnano quotidianamente».

Le criticità

«Peccato, però, che Recanati, - ha aggiunto - che della cultura fa il suo vanto, è una città che ha una lunghissima lista d’attesa per un posto alla casa di riposo, ha numerose barriere architettoniche che rende difficile, per chi non è autonomo, fare una passeggiata, ha carenza di servizi di assistenza scolastica e domiciliare, anche estiva, e certi tragici avvenimenti purtroppo ce lo ricordano. Noi cambieremo prospettiva, questa è la mia promessa e quella della coalizione intera che mi sostiene e che ringrazio per il loro impegno quotidiano».