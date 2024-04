Civitanova, il mondo dell'imprenditoria piange la morte a 90 anni di Giuseppe Torresi

CIVITANOVA - Il mondo dell’imprenditoria in lutto per la scomparsa di Giuseppe Torresi. È morto ieri in ospedale dove era stato ricoverato a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni. Aveva 90 anni e con Umberto Traini aveva fondato nel 1963 la ditta di trasporti Traini e Torresi. Il funerale sarà celebrato domani pomeriggio (martedì 16 aprile) alle 14.45 nella chiesa di San Giuseppe.