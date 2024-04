Si è tenuta ieri, nella sala Pertini, la presentazione della lista civica Obiettivi Comuni per Offida che andrà a fronteggiare Offida Solidarietà e Democrazia alle amministrative del 8 e 9 giugno prossimi. L’incontro si è aperto, di fronte ad una notevole presenza di pubblico, con il saluto e gli interventi dei consiglieri uscenti Isabella Stracci, Piergiorgio Piccini ed Eliano D’Angelo. Tutti e tre hanno sintetizzato il proficuo lavoro svolto e le difficoltà che sono state incontrate a causa «della opposizione da parte della maggioranza nei nostri confronti» hanno rivelato. Chiaro ed esauriente è stato il candidato sindaco, Adalberto Massicci, che ha aperto la sua relazione con un determinato: «La lista Obiettivi Comuni per Offida rappresenta la forza del cambiamento. Una esperienza che continua con la speranza che si possa giungere, finalmente, ad una alternanza che ormai tanti cittadini auspicano». Dopo aver messo l’accento sul «cittadino inteso non come suddito, bensì come protagonista della vita di Offida», Massicci ha rimarcato gli obiettivi principali su cui «lavorare tutti insieme per rendere la nostra città più bella, ma veramente, e non solo a parole».

La direzione

Dove intervenire, soprattutto? In primis la tutela della salute, con un rilievo particolare ai servizi socio-sanitari, invertire il costante e pluriennale decremento della popolazione, le attività agricole, il turismo che necessita di un massiccio intervento di promozione e di coordinamento con gli operatori. Presentata, infine, la lista dei candidati Obiettivi Comuni per Offida (età media 50 anni): Adalberto Massicci (62 anni) candidato sindaco, Rachele Camela (21 anni), Isabella Stracci (39), Anna Maria Bartolomei (63), Eliano D’Angelo (54), Pietro Simonetti (30), Paolo Mecozzi (56), Edoardo Spaccasassi (24), Umberto Ciabattoni (60), Piergiorgio Piccinini (67), Luciano Mariani (60), Edmondo Casali (64) e Adelmo Pallotti (60). Una lista trasversale impegnata ad «improntare l’azione amministrativa in una visione che abbracci l’intera comunità».