FOLIGNANO Dodici candidati pronti a sostenere Matteo Terrani. Mancano solo 40 giorni alle elezioni dell'8 e 9 giugno: il sindaco punta al suo secondo mandato. Insieme a lui dodici alfieri nell'arena, protagonisti della lista “Folignano Bene Comune”. «È stato fatto un grande lavoro di programmazione: abbiamo amministrato pensando unicamente alle generazioni che faranno la nuova Folignano del futuro», afferma Terrani. Cinque anni fa, Matteo Terrani stravinse la sfida sfiorando il 60% dei consensi doppiando l'esito degli avversari.

APPROFONDIMENTI VERSO IL VOTO Camela escluso per la mozione di sfiducia del 2008: ecco cosa è successo

Le riconferme

Squadra che vince non si cambia. E allora su dodici nomi (cinque donne e sette uomini), si confermano in nove. “Folignano Bene Comune” lancia così la sfida. Un lustro fa, Angelo Flaiani, dopo l'esperienza da primo cittadino, si candidò come consigliere, risultando addirittura il candidato più votato in assoluto nelle elezioni amministrative in 23 comuni del Piceno. Oggi Flaiani scende in campo di nuovo al fianco di Terrani. Con lui ci sarà anche Daniele Tonelli, consigliere provinciale con delega alla viabilità. Insieme a loro gli assessori Serena Accorsi e Costantino Nepi, i consiglieri comunali Laura Addis, Raffaella Vagnoni, Serena Frillici, Manuel Angelini, Samuele D'Ottavio. Tre le new entry: Eleonora Ritrecina, Massimo Agostini e Daniele Carducci. La presentazione della lista si svolge nelle sale del Parco dei Tigli, a Piane di Morro. Oltre 300 persone sono accorse all'evento. Durante la serata sono intervenuti anche alcuni cittadini folignanesi per parlare dei servizi messi in campo in questi anni e di come abbiano inciso sulla propria vita personale e sulla collettività. «Il nostro mandato è stato caratterizzato dall’emergenza pandemica. la prima sfida è stata quella», dichiara Terrani. E poi lo sguardo a a quanto è stato realizzato e a quanto sarà fatto. «Sono state concluse opere per 8 milioni di euro. Altri interventi stanno per partire: un investimento complessivo di 30 milioni di euro nel nostro territorio», ha aggiunto il sindaco. Terrani. «A maggio dopo un iter burocratico lunghissimo partiranno i lavori per la nuova scuola di Piane di Morro - aggiunge -. È una scuola costruita per ospitare 200 bambini: è una scuola per il futuro. E la rigenerazione del capoluogo con la pavimentazione delle piazze, il centro polifunzionale a Villa Pigna, il parco giochi a Case di Coccia, un nuovo teatro da oltre 200 posti».