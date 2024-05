Unione d’intenti, Made in Italy e specializzazione. Incontro a Sant'Elpidio a Mare tra il il vice ministro Valentini e l’imprenditrice Graziella Ciriaci candidata alle Europee da Forza Italia

Unione d’intenti. Incontro tra il il vice ministro Valentini e l’imprenditrice Graziella Ciriaci candidata alle Europee da Forza Italia questa mattina.

Il vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy, l’onorevole Valentino Valentini, questa mattina, a Sant’Elpidio a Mare ha incontrato l’unica candidata del partito di Forza Italia nelle Marche per la circoscrizione Italia Centrale, (Lazio, Toscana, Umbria e Marche). L’incontro di oggi a sostegno dell’imprenditrice marchigiana, rafforza le tematiche del programma elettorale di Graziella Ciriaci improntato alla tutela del Made in Italy argomento che la vede in prima linea ormai da anni.

La risorsa da difendere

«Il Made In Italy rappresenta una risorsa che dobbiamo assolutamente difendere avalorizzare - ha affermato l’imprenditrice e candidata alleelezioni europee dell’8 e 9 giugno e prosegue – Risiede qui la forza del nostro Paese.

Made in Italy è l’agroalimentare, ma anche moda e molte altre voci come l’automotive e arredamento che sono il nostro fiore all’occhiello nei mercati di tutto il mondo. La specializzazione internazionale del sistema produttivo italiano nei settori manifatturieri cosiddetti tradizionali che tutti ci invidiano e passano attraverso Eccellenza, alta specializzazione delle tecniche di produzione e contesto di sviluppo con forte radicamento nelle specializzazioni territoriali. Abbiamo bisogno di investimenti in formazione, di politiche che avvicinino davvero i giovani a quelle attività che il Made in Italy lo rendono concreto e occorre supportare anche quei settori del turismo edell’accoglienza che ci rendono tanto famosi all’estero».