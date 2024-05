SERRA SANT'ABBONDIO - Sarà una corsa solitaria quella di Ludovico Caverni alle amministrative dell’8 e 9 giugno. Per il sindaco uscente unico avversario l’affluenza. Caverni, alla guida della lista ‘Uniti per Serra’, nel lanciare la sua candidatura sui social alla classica foto in posa ha preferito l’immagine che ricostruisce l’alluvione che ha colpito il territorio. «E’ la foto che rappresenta meglio me, il mio modo di fare politica e amministrare il bene comune: anche nei momenti difficili affrontare i problemi con lucidità e determinazione utilizzando le tecnologie e le conoscenze tecnico-scientifiche per il bene della comunità che amministro.

«Serra rischiava di essere cancellata per sempre perché l'evento che ha colpito il nostro territorio non ha uguali nella storia recente della nazione. Le difficoltà avute avrebbero schiacciato chiunque, figurarsi un piccolo comune. Abbiamo dato esempio di resilienza e forza rialzandoci come comunità e come amministrazione ottenendo ad oggi più di 10milioni di investimenti». Lavori e progetti che Caverni vuole seguire in prima persona: «Nei prossimi mesi avremo di fronte la grande sfida della ricostruzione. Avevo sempre detto che 10 anni da sindaco mi sarebbero bastati, ma di fronte alla possibilità di avere problemi o ritardi, più di quelli che normalmente si hanno e facendo una riflessione personale sulla effettiva volontà ed energia che ancora sono in grado di sprigionare, ho deciso di ricandidarmi». Lo fa alla guida di una lista con alcune novità e diverse riconferme: «Ringrazio il gruppo di consiglieri uscenti per questi cinque anni di fuoco che sono volati tra una emergenza e l'altra e i candidati della lista che mi sosterranno e mi aiuteranno per i prossimi cinque. La lista è stata integrata con quattro nuovi ingressi che si aggiungono alle sei conferme, e pensata nel pieno rispetto dell'equilibrio di genere con cinque donne e altrettanti uomini e della distribuzione territoriale. Una squadra forte e coesa - conclude Caverni - pronta a lavorare duramente per il bene di tutti».