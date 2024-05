FANO - Sono tutti nomi nuovi nel panorama della politica fanese i nomi della lista “Fano continua a crescere” che sostiene nell’ambito della coalizione di centro sinistra, l’elezione a sindaco di Cristian Fanesi. Tutti eccetto uno: Fabiola Tonelli, ex assessore ai Lavori Pubblici e alla viabilità che avvertendo irresistibile il richiamo della politica, dopo essersi dimessa per i suoi impegni di mamma e motivi di lavoro, ora scende di nuovo in campo.

La motivazione

«La passione è rimasta – ha dichiarato – e nel momento in cui ho sentito di nuovo impellente il bisogno di continuare il lavoro intrapreso, mi rimetto in gioco chiedendo la fiducia degli elettori». Una fiducia che si basa in modo particolare su una mobilità compatibile che renda più sicura la vita dei cittadini e si ponga in sintonia con la tutela dell’ambiente: «Tale – ha aggiunto – da cambiare il modo di spostarsi dei residenti entro i 5 chilometri dal centro cittadino». Tra l’altro non manca nel programma della nuova lista l’intento di allargare la Ztl del centro storico. «Va ricercato, ha detto il coordinatore Matteo Carsetti il giusto equilibrio tra gli spazi urbani, per rendere la città più vivibile per tutti. Si intende restituire alle persone lo spazio che nel tempo gli è stato sottratto da uno sconsiderato utilizzo da parte delle automobili. È stato fatto molto in questi anni, per questo bisogna continuare a costruire quella rete di ciclabili, che consentirà di dare una alternativa di spostamento in città, con la conseguente riduzione di inquinamento, di traffico e quindi anche di richiesta di parcheggio». Il tutto tramite una progettazione coordinata che si basi su studi di carattere scientifico, dato che non manca nel programma della lista un forte impulso alla cultura scientifica.

Modo di procedere che dovrebbe ripercuotersi positivamente anche nella predisposizione dei servizi e sul modo di affrontare l’emergenza climatica, quella idrica in particolare, fermo restando che tutte le proposte di lavori dovranno rispettare i parametri dell’utilizzo del suolo e dell’ingegneria naturalistica, sulla base della corrente vocazione ambientale. Ovviamente non manca il tema della Sanità con la difesa ad oltranza del Santa Croce. Questi i componenti della lista: Stefano Amatori, 45 anni, docente universitario e guida ambientale, runner e socio fondatore dell’associazione a sostegno degli studi oncologici; Loris Baldi, 44 anni, ingegnere libero professionista; Eliana Belli, 68 anni, insegnante in pensione; Ippolita Bonci Del Bene, 34 anni, esperta in pratiche di filosofia per bambini e ragazzi; Matteo Carsetti, 48 anni, ingegnere Saipem; Emanuela Cuni, 34 anni, mamma di 2 bambini, studentessa; Mario D’Agata pensionato ex dipendente società Autostrade; Aldo Di Carlo, pensionato Telecom; Corrado Filippini, 70 anni, operaio, commerciante; Francesco Fossi pensionato; Aida Kallushi, 34 anni, cantante; Massimo Mercanti, 68 anni, presidente associazione Amici Biblioteche di Fano; Giovanni Maria Orlando, 72 anni, ex presidente Fano Cuore; Nila Saraga, 60 anni, ex bancaria; Dario Sottocorona ex primario ospedaliero; Barbara Tombari, 55 anni, impiegata; Fabiola Tonelli, 34 anni, architetto.