FANO «La forza del nostro gruppo è il civismo» – ha detto Barbara Brunori nell’introdurre la presentazione della lista di Noi Civiche, capeggiata da Etienn Lucarelli che sostiene l’elezione a sindaco nell’ambito della coalizione di centro sinistra, di Cristian Fanesi.

I punti

«Un civismo che propone un rapporto molto stretto e costante con la cittadinanza della quale cercherà di interpretare e accogliere le istanze. Il programma presentato dallo stesso Lucarelli si articola in 9 punti: immagina una città intraprendente e competitiva, la Fano dei prossimi anni dovrà essere una città inclusiva, attenta alle persone e a misura di bambino; dovranno essere i quartieri la forza propulsiva della città in un rovesciamento di rapporti che fino ad oggi ha relegato questi ultimi in una posizione marginale: un’attenzione particolare verrà riservata alle giovani generazioni con le quali si progetta il presente e si dovrà costruire il futuro; si opererà per una città sicura; più green e … blue, nel senso più dotata di vegetazione e di politiche atte alla salvaguardia dell’ambiente e del clima; si propone una Fano creativa che progetti con i cittadini la visione culturale del futuro; una Fano più bella, sostenibile, decorosa, intelligente; la costituzione di un Ufficio Europa strategico che operi alla base del progetto evolutivo con la ricerca delle risorse. «Fano ha bisogno – ha detto Lucarelli - dell’apertura di un tavolo di progettazionecomune che possa determinare azioni di prevenzione ed attività di controllo partecipato che possano dare pieno supporto al Coordinamento territoriale di sicurezza urbana e possano determinare una particolare attenzione sui livelli di sicurezza di ogni cittadino». Tra i candidati schierati davanti alla sede di Noi Civiche di piazza Costanzi ha rotto il ghiaccioNicoletta Verna, storica operatrice della Coomarpesca, particolarmente motivata perché le strutture portuali possano offrire tutto il sistema più tecnologicamente avanzato possibile alla flottiglia della pesca. Tra l’altro il porto è stato uno degli ambienti che è stato più valorizzato nell’ambito della attività dell’Ufficio Turismo.

Le risorse

In lista la riconferma di Lucarelli e della Brunori oltre di 2 consiglieri comunali uscenti, come Piero Valori e Mirko Pagnetti; Marco Battistelli storico operatore di Torrette e inoltre: Silvia Di Cecco, Ilenia Druda, Sauro Magrini, Silvia Monterisi, Carmine Parisi, Neeta Schiavoni, Andrea Simoncini, Giorgio Tomassoli, Carlo Ugolini, Vincenzo Gentile, Elisabetta Magini, Giulio Palazzi e Barbara Marzialetti. «Con queste risorse - ha concluso commentando il candidato sindaco Cristian Fanesi – a noi non basterà dire cosa realizzeremo nei primi 100 giorni, perché sono sicuro che governeremo per i prossimi 10 anni».