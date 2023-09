Passano alla Lega e Fdi e perdono il posto da assessori: subito sostituiti Gironacci e Salvatelli

CIVITANOVA - Cambi di casacca e immediati siluramenti: sono due gli assessori comunali del Maceratese e del Fermano ad aver perso la propria carica dopo movimenti interni al centrodestra. A Civitanova, il sindaco Ciarapica ha tolto le deleghe a Manola Gironacci, passata alla Lega dopo aver partecipato alle elezioni in una lista civica , con un commento piuttosto "tranchant": «Un comportamento dunque lontano dal mio modo di fare che non posso né accettare, né condividere». A Porto San Giorgio, invece, il passaggio a Fratelli d'Italia, è costato il ruolo da vicesindaco e le relative deleghe a Lauro Slavatelli. E, anche in questo, il primo cittadino, Valerio Vesprini, non è stato tenero: «Tale comportamento ha compromesso in modo irrimediabile il necessario rapporto fiduciario alla base delle deleghe conferite, minando al contempo le fondamenta della scelta operata all’inizio del mandato amministrativo che aveva condotto alla nomina dello stesso assessore quale vice sindaco»

Civitanova

"Prendo atto del passaggio in Lega dell’Assessore Manola Gironacci - ha scitto il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica -, le auguro il meglio per il suo futuro in un partito che stimo e rispetto, ma questa decisione ha inevitabilmente compromesso quel necessario rapporto di fiducia per il quale, ad inizio mandato, l’ho scelta come assessore nella lista civica “Civitanova Unica”, pur non essendo stata eletta. Pertanto, dopo una attenta riflessione, ho deciso di revocare tutte le deleghe a lei conferite. Pur riconoscendo la libertà di azione politica di ognuno, la scelta di entrare in un movimento politico è stata una scelta maturata e adottata autonomamente, senza nessuna condivisione, né con il sottoscritto, né con la lista di appartenenza, che merita rispetto oltre alla sua giusta rappresentazione in giunta, frutto di un'elezione svoltasi appena un anno fa. Un comportamento dunque lontano dal mio modo di fare che non posso né accettare, né condividere. Ringrazio la Gironacci per il lavoro svolto fino ad oggi, certo di essere stato sempre disponibile e aperto al confronto. Ogni giorno insieme a tutti gli assessori della mia giunta ci confrontiamo per fare le scelte migliori per il bene della nostra città.

Scelte che richiedono reciproca lealtà, fiducia e stima”.

Porto San Giorgio

l sindaco Vesprini ha revocato le deleghe all’assessore Salvatelli, entra in Giunta MarcoTombolini. Il sindaco Valerio Vesprini ha firmato questa sera l’atto con il quale ha revocato la carica di vice, e le specifiche deleghe, a Lauro Salvatelli. “E’ una scelta dettata dal venir meno, nell’ultimo periodo, del fondamentale rapporto di fiducia – spiega Vesprini - . Il 24 settembre ho appreso dalla stampa la notizia dell’ingresso ufficiale di Salvatelli in Fratelli d’Italia, una sua volontà maturata e adottata senza alcuna condivisione con me e con la Giunta. Pur legittimo in relazione alla libertà di azione politica e di espressione democratica del singolo, tale comportamento ha compromesso in modo irrimediabile il necessario rapporto fiduciario alla base delle deleghe conferite, minando al contempo le fondamenta della scelta operata all’inizio del mandato amministrativo che aveva condotto alla nomina dello stesso assessore quale vice sindaco. Sono seguiti giorni di riflessione che hanno rafforzato la mia percezione dei fatti e portato ad un confronto che ha scaturito questa decisione”. In serata il sindaco, in occasione di un incontro, ha espresso la volontà di attribuire le deleghe al professor Marco Tombolini. Il consigliere comunale uscente della lista “Insieme” ha 26 anni: ha accettato l’incarico “con entusiasmo e gratitudine”. Il sindaco intende assegnare a Tombolini le seguenti deleghe: Sicurezza, Viabilità, Servizi cimiteriali, Mobilità dolce, Trasporti, Personale (originariamente del primo cittadino), Istruzione e Politiche giovanili (queste ultime precedentemente affidate all’assessore Lanciotti).All’assessore Fabio Senzacqua è attribuita la carica di vice sindaco. Torna alla competenza del sindaco la delega relativa ai Lavori pubblici. In Consiglio comunale si procederà alla surroga con l’ingresso di Caterina Donati (gruppo “Insieme”).